 Risico’s digitale samenleving steeds groter

Risico's zullen alleen maar groeien - Met de groeiende afhankelijkheid van digitale diensten van zowel de samenleving als de economie worden de risico’s ook groter.



Dit blijkt uit een rapport van de Dutch Datacenter Association (DDA) in samenwerking met Marsh Nederland en AIG Europe, Netherlands. In het rapport worden de belangrijkste huidige en toekomstige risico’s voor de digitale samenleving en economie in kaart gebracht. Stijn Grove, directeur van de DDA, licht toe: "De digitale economie groeit snel en maakt nu al een kwart uit van het BNP. Dat betekent dat de continuïteit van digitale diensten steeds belangrijker wordt. Als deze het even niet doen, wordt al snel schade geleden. Met dit rapport willen we de risico’s van de digitale economie in perspectief plaatsen."



Risico’s complexer

Datacenters hebben als nieuwe fundament van de economie steeds vaker te maken met complexere risico’s. Naast voor de hand liggende risico’s als stroomuitval in een datacenter, zijn er vele andere risico’s waar organisaties maar beperkt of zelfs geheel geen invloed op hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om klimaatverandering, wetgeving of fusies en overnames. Ook nieuwe technologische ontwikkelingen zoals Internet of Things vormen een mogelijk risico waar snel op moet worden ingespeeld.



Nog geen geschikte oplossingen

Grove: "In 2016 is door Marsh een enquête uitgevoerd onder 120 personen die verantwoordelijk zijn voor het risicomanagement binnen een bedrijf in de sector Communicatie, Media en Technology. Daaruit bleek dat bijna 90 procent van hen verwacht dat de risico’s de komende tijd groeien, complexer worden of een combinatie van beide. Ook bleek dat voor bepaalde risico’s zoals bescherming van intellectueel eigendom te weinig geschikte verzekeringsoplossingen bestaan, terwijl dit onderwerp wel als een steeds belangrijker risicofactor wordt beoordeeld."



Het rapport is gratis beschikbaar via de website van de Dutch Datacenter Association.