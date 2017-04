 'Duurzaamheid mag beschermd worden'

Mogen duurzame bedrijven beschermd worden tegen ongewilde overnames? - De NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) is van mening dat beschermingsconstructies mogelijk moeten zijn voor bedrijven die duurzaamheid in hun strategie nastreven.



Ongewilde overnames, waarbij die duurzaamheidsdoelstelling naar de achtergrond verdwijnt, kunnen daarmee worden voorkomen.



Beschermingsconstructies

Naar aanleiding van de overnamepogingen van Unilever en AKZONobel is de discussie losgebrand over beschermingsconctructies om ongewilde overnames te voorkomen. Met name Amerikaanse Hedge Funds staan erom bekend maar één doel te hebben: rendement in harde cash. Niks mis mee als men daarvoor kiest. Maar waar bedrijven nadrukkelijk bezig zijn duurzaam te handelen geen goede zaak. Want bij de overname verdwijnt accuut de duurzaamheid naar de prullenmand en staat het rendement met vette stip voorop.



Bescherming tegen ongewilde overnames

Wat de NCD betreft mogen duurzame bedrijven bescherming krijgen tegen ongewilde overnames. "Als bestuurders binnen de NCD staan we nadrukkelijk voor meerwaarde creatie. In de vernieuwde Corporate Governance Code is het een begrip geworden en wordt een bedrijf geacht te kijken naar de lange termijn. Een goede zaak. Niet alleen vanwege de traditionele duurzaamheid, zoals de Carbon footprint, maar ook vanwege de werkgelegenheid of de maatschappelijke relevantie," stelt Gerard van Vliet, directeur van de NCD.



Amerikaanse aanpak

De Amerikaanse aanpak, waarbij de shareholder voorop staat, gaat uit van PURSE, ofwel maximaal rendement. Voor een Amerikaan essentieel omdat die hun eigen pensioen via allerlei eigen beleggingen moeten maximaliseren. Waar wij in Nederland dat vaak collectief doen via de pensioenfondsen ligt het gevoel anders. Er wordt steeds meer rekening gehouden met de stakeholder benadering, waarbij alle belangen serieus worden genomen. De NCD: "Daarbij is PURPOSE, de maatschappelijke relevantie, een belangrijk onderdeel. Wat niet wil zeggen dat rendement dan ineens niet meer belangrijk is. Het is de kunst om verantwoord maatschappelijk handelen te combineren met het verdienen van geld. Dat kan wat ons betreft wel degelijk. Symbolisch daarbij is dat in het woord 'Purpose' ook het woord 'Purse' zit: PURpoSE."



Gerard van Vliet gaf zijn visie bij BNR.