 De acht trends voor werkplekbeheer in 2017

Internet of Things sluit de werkplek aan op de fysieke infrastructuur - In een persbericht van Matrix42 legt CEO Oliver Bendig de acht belangrijkste ontwikkelingen voor bedrijven in 2017 uit. Deze ontwikkelingen komen weer aan bod in de opleidingen en cursussen van Office Academy.



1. Gebruiksgemak zoals bij consumenten: context-based, gepersonaliseerde werkplekdiensten

Kenniswerkers zijn ervaren digitale consumenten die gewend zijn aan een omgeving die u zelf kunt personaliseren. Door de werkplek aan te passen aan de persoon, kan werkplektechnologie kenniswerkers helpen om efficiënter, productiever en gemotiveerder te zijn. Op deze manier herkent de technologie yw persoonlijke voorkeuren en kan het zich aanpassen aan het apparaat dat u gebruikt. Hierdoor bepaalt de technologie welke app het beste past bij de beschikbare bandbreedte en welke data en documenten u daarna nodig hebt.



2. Binnenkort onmisbaar: Unified Endpoint Management

Vandaag de dag gebruiken werknemers meer dan één apparaat voor hun werkzaamheden. IT-beheertechnologieën zien de gebruiker, in plaats van een individueel apparaat, als startpunt, waardoor het steeds belangrijker wordt voor IT-afdelingen om een geïntegreerde benadering toe te passen bij het beheer van mobiele, traditionele en hybride apparaten. Unified Endpoint Management (UEM) maakt het voor beheerders mogelijk om alle werkplekomgevingen op alle apparaten te beheren. In 2016 is UEM al flink gegroeid en meer groei zal volgen: marktonderzoeker MarketsandMarkets voorspelt een jaarlijkse groei van 42,9 procent voor de wereldwijde UEM-markt in 2020. Voor bedrijven die hun medewerkers graag dezelfde gebruikservaring geven zoals bij digitaal entertainment, is het gezamenlijke beheer van de groeiende diversiteit aan apparaten, apps en cloud resources noodzakelijk.



3. Cloud-based werkplek: de browser als nieuw operating system

De cloud speelt een fundamentele rol in de digitale transformatie en op de werkplek. Persoonlijke werkomgevingen worden gemigreerd naar de cloud en men kan via de browser overal toegang tot krijgen. Als resultaat zijn werkplekken niet meer gebonden aan een locatie of apparaat. Waar je ook bent, welk apparaat je ook gebruikt tijdens werk; de werkplek in de cloud geeft altijd toegang tot de werkomgeving die alle apps, documenten, digitale identiteiten en diensten bevat. Werk wordt steeds meer een status die kenniswerkers op elk moment en op elke plek kunnen (de-)activeren.



4. Enterprise Service Management

Binnen het ITIL-framework heeft IT service management (ITSM) de laatste decennia zeer efficiënt processen ontwikkeld en geïmplementeerd. Flexibele ITSM-oplossingen kunnen nu ook worden ingezet voor andere bedrijfsprocessen. Zo gaat "Internet of Everything" het voor bedrijven mogelijk maken om best practices en functies van ITSM in te zetten voor diensten in andere disciplines, zoals HR of finance. In HR kan deze ‘servicication’ bijvoorbeeld processen automatiseren en optimaliseren. Denk hierbij aan het inwerkproces van nieuwe werknemers en het beheren van vakantieverzoeken of ziekmeldingen.



5. Virtuele assistenten

Intelligente spraakherkenning ontwikkelt zich steeds verder. Dit creëert grote kansen voor onze werkplekken. Binnenkort werken we allemaal met slimme superassistenten die ons kunnen helpen met e-mails, samenvattingen van grote documenten, of het boeken van hotels voor business trips. Wanneer u een businesspartner voor de eerste keer tegenkomt, is het mogelijk om vooraf een social media profile van hem of haar maken ter voorbereiding. Op het gebied van IT-beheer kan dit zorgen voor uitdagingen om de veiligheid te verhogen en de privacy van werknemers te garanderen.



6. Screens everywhere: gevouwen, gerold of geprojecteerd

Omdat we door het cloud-based werken via de browser toegang hebben tot onze werkplek, wordt het mogelijk om elk scherm dat met het internet is verbonden, zoals een smart-tv, te gebruiken voor werk. Het idee van opvouwbare of inklapbare schermen wordt ook steeds populairder. In de toekomst wordt het zelfs mogelijk om elk oppervlak te gebruiken als scherm, waardoor de werkplek waarschijnlijk nog flexibeler wordt.



7. Nieuwe werkplekmogelijkheden: wearables & co

Databrillen, fitness trackers en andere wearables worden ook steeds populairder. Ze worden nu steeds meer gebruikt in de zorg, de logistiek en de industrie. Databrillen kunnen werknemers bijvoorbeeld helpen door het afbeelden van extra informatie of stappen in een bepaald proces. Aan het hoofd bevestigde schermen kunnen vergaderingen met mensen aan de andere kant van de wereld daarnaast een stuk realistischer maken.



8. Smart Office: Internet of Things sluit de werkplek aan op de fysieke infrastructuur

De voortdurende vooruitgang bij het integreren van werkplekbeheeroplossingen, verhoogt de efficiëntie van veel processen. Een online uitnodiging kan bijvoorbeeld verschillende stappen in werking zetten om een vergadering te regelen. Denk hierbij aan het boeken van de kamer, het klaarzetten van de beamer, het telefoonsysteem en zelfs de verwarming in de kamer, afhankelijk van het aantal deelnemers.