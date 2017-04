Nieuwe werknemer promoot werkgever graag

86 procent nieuwe medewerkers raadt werkgever aan bij vrienden - Nieuwe medewerkers zijn uitstekende ambassadeurs voor hun werkgever. Dat blijkt uit recent, grootschalig onderzoek van Effectory, uitgevoerd onder 280.000 medewerkers in Nederland.



Van de medewerkers die minder dan een jaar in dienst zijn, raadt ruim 86 procent de organisatie aan bij vrienden en kennissen. Dit aantal neemt vanaf het tweede jaar af, na vijf jaar is dit nog maar 70 procent. De groep nieuwe medewerkers kan organisaties dus helpen om op een goedkope manier meer talent aan te trekken.

Nieuwe medewerkers zijn in hun eerste jaar bijzonder positief over hun werkgever. Ze zijn trots op de organisatie (78 procent) en tevreden over hun werkzaamheden (90 procent). Ook hun collega’s zien ze helemaal zitten (89 procent), net zoals hun leidinggevende (85 procent).



Steeds minder enthousiast

Na vijf jaar is dit enthousiasme afgenomen. Ongeveer 70 procent van de medewerkers is dan nog trots op de organisatie, 84 procent blijft tevreden over de werkzaamheden. Ook is 84 procent nog enthousiast over zijn of haar collega’s, 77 procent over de leidinggevende. Deze percentages blijven dalen naarmate de lengte van het dienstverband toeneemt, al vlakt die daling steeds meer af. Medewerkers worden in de loop van hun carrière geleidelijk wat minder enthousiast over hun werkgever.



Ieder huisje heeft zijn kruisje

Hoe kan dit? Guido Heezen, directeur en oprichter van Effectory, legt dit uit. "Het enthousiasme van het eerste jaar maakt steeds meer plaats voor realisme. Medewerkers die binnenkomen zijn overdonderd door alle nieuwe indrukken. Ze zien alle aspecten van de organisatie voor het eerst en in de meeste gevallen spreekt dit ze enorm aan. Naar verloop van tijd worden pas de minder rooskleurige aspecten zichtbaar. Ieder huisje heeft zijn kruisje, dit geldt ook voor organisaties. De loyale medewerkers, die echt bij de organisatie passen, blijven over."



Talent aantrekken

De groep nieuwe medewerkers blijkt wel ontzettend interessant om het juiste talent aan te trekken. "Deze medewerkers hebben de selectieprocedure al succesvol doorlopen. Ze passen bij de organisatie en kunnen goed inschatten wie in hun kennissenkring ook in het plaatje past," vertelt Heezen. "Ze vertellen enthousiaste verhalen en maken zo waardevolle reclame. We zien bovendien dat talent dat via medewerkers binnenkomt meestal goed bij een organisatie past. Voor werkgevers is het goed om zich hier bewust van te zijn. Blijf goed in contact met nieuwe mensen. Hebben ze alle informatie die ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen? Begrijpen ze hoe de organisatie functioneert? Een instroomonderzoek kan hierbij helpen. Het is waardevol om hierin te investeren, zodat nieuwe medewerkers met plezier aan de slag kunnen en ze hun enthousiasme tegelijkertijd met de buitenwereld kunnen delen."