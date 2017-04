Meer miljoenenwoningen dan ooit

Gemeente met de meeste miljoenenwoningen is Amsterdam - De afgelopen drie jaar is het aantal miljoenenwoningen met 75 procent toegenomen. Nog nooit waren zoveel woningen in Nederland één miljoen of meer waard.



Momenteel bedraagt dit aantal 48.300. De gemeente met de meeste miljoenenwoningen is Amsterdam, dat zowel de meeste buurten als straten kent met het grootste aantal miljoenenwoningen. De Keizersgracht spant de kroon met 281 woningen van 1 miljoen euro of meer. Daarmee is de totale waarde van de Keizersgracht groter dan die van alle koopwoningen op Terschelling. Met een gemiddelde prijs van 2,550 miljoen euro en een vierkante meterprijs van 6.250 euro is de Konijnenlaan in Wassenaar echter opnieuw de duurste straat van Nederland.

De laatste grote stijging in aantal miljoenenwoningen vond plaats in 2008, toen er in Nederland 46.400 woningen van één miljoen euro of meer stonden. In de jaren daarna daalde dit aantal echter fors met 40,5 procent. Op het dieptepunt van de kredietcrisis telde Nederland slechts 27.600 miljoenenwoningen.



Meeste miljoenenwoningen in Amsterdam

De meeste miljoenenwoningen bevinden zich in de regio Groot-Amsterdam, waar 8.250 woningen van een miljoen of meer staan. In 2016 is de gemiddelde woningwaarde van miljoenenwoningen in Groot-Amsterdam gestegen met 9,6 procent naar 1,360 miljoen euro. In totaal zijn er in 2016 510 miljoenenwoningen verkocht en met een huidig aanbod van 255 heeft Groot-Amsterdam de beste marktliquiditeit van Nederland met 0,5.

De meeste miljoenenwoningen staan in de gemeente Amsterdam (6.300). Hier bevinden zich ook de twee buurten met de meeste miljoenenwoningen van Nederland: het Museumkwartier (1.300) en de Apollobuurt (900). Ook de top tien straten met de meeste miljoenenwoningen wordt voornamelijk bezet door Amsterdam. Zo staan op de Keizersgracht 281 woningen van een miljoen euro of meer. De totale waarde van alle koopwoningen op de Keizersgracht is met 680 miljoen euro dan ook het hoogst van alle straten in Nederland. Ter vergelijking: dit is meer dan de totale waarde van alle koopwoningen op Terschelling.

Ook de duurste transactie van 2016 vond plaats in Amsterdam. Aan de Herengracht in de buurt Grachtengordel-West werd bijna vijf miljoen euro betaald voor een miljoenenwoning.



Gemiddelde waarde miljoenenwoningen met 6,9 procent gestegen

Gemiddeld bedraagt in Nederland de waarde van een miljoenenwoning 1,3 miljoen euro met een prijs per vierkante meter van 4.400 euro. Met een waardestijging van 6,9 procent over het afgelopen jaar zijn de miljoenenwoningen harder in waarde gestegen dan de volledige koopvoorraad (5,5 procent).

Met 10,3 procent steeg de gemiddelde woningwaarde het hardst in COROP-gebied Groot-Rijnmond. De gemiddelde woningwaarde komt daarmee uit op 1,310 miljoen euro. In deze regio groeide het aantal miljoenenwoningen fors met 41 procent. Dit brengt het totaal op 2.350 in Groot-Rijnmond. COROP-gebied Den Haag heeft meer dan twee keer zoveel miljoenenwoningen: 5.100. Hier groeide het aantal met negentien procent. De gemiddelde woningwaarde voor miljoenenwoningen in Agglomeratie Den Haag is met 1,410 miljoen euro het hoogste van Nederland.



De duurste straat van Nederland is de Konijnenlaan in Wassenaar

De gemeente met het hoogste aandeel miljoenenwoningen is Blaricum. Maar liefst 32 procent van de koopwoningen is hier een miljoen of meer waard.

De straten met het hoogste percentage miljoenenwoningen bevinden zich in Wassenaar. Zo zijn in de Bloemcamplaan zelfs alle koopwoningen een miljoenenwoning. De vierkante meterprijs is in deze straat echter lager dan de Wassenaarse Konijnenlaan. Met een gemiddelde prijs van 2,550 miljoen euro en een vierkante meterprijs van 6.250 euro is de Konijnenlaan dan ook wederom de duurste straat van Nederland.



Het volledige Calcasa Jaarverslag 2016 Miljoenenwoningen (24 pagina’s) staat op calcasa.nl.