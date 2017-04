Zorgen over werving en beloning expats na Brexit

Brexit eerder gezien als ontwrichting dan als uitdaging - Meer dan de helft (54 procent) van de Europese bedrijven met handelsbelangen in het Verenigd Koninkrijk ziet Brexit als ‘een nieuwe ontwrichting’.



Daarnaast denkt ruim een vijfde (21 procent) van deze bedrijven dat de verandering ‘een fundamentele uitdaging’ wordt voor hun bedrijfsvoering. Dat blijkt uit recentelijk onderzoek van Willis Towers Watson onder 100 senior HR-managers uit Europa, voornamelijk werkzaam bij multinationals. De managers maken zich vooral zorgen over het werven en behoud van talentvolle werknemers in het Verenigd Koninkrijk. Bedrijven zijn daarnaast ongerust over de waarde van salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden voor buitenlandse werknemers.



Gevolgen van Brexit

Direct na de bekendmaking van Brexit, is het onderzoek opgestart. Vorige week werd door het Britse parlement Artikel 50 in werking gesteld. Hiermee is het officiële begin van de uittredingsprocedure van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie van start gegaan.

Angel Hoover, EMEA Regional Practice Leader Talent Management & Organizational Alignment bij Willis Towers Watson: "Brexit heeft veel impact op Europese bedrijven met sterke handelsbelangen in het Verenigd Koninkrijk. Toch ziet een merendeel van hen het als een ontwrichting in plaats van een fundamentele uitdaging. Veel van hen maken zich duidelijk zorgen over hoe zij binnen hun Britse bedrijfstakken genoeg werknemers kunnen blijven behouden en opleiden. Ook het kunnen blijven aantrekken en belonen van talentvolle werknemers uit de EU, is een gedeeld punt van zorg."



Complexe werving

Een derde (33 procent) van de respondenten geeft aan dat hun bedrijf zich sinds het Brexit-referendum meer zorgen maakt over het aantrekken en behouden van Europese werknemers met specifieke vaardigheden. Ook ziet 31 procent de mobiliteit van werknemers in managementfuncties tussen het Verenigd Koninkrijk en EU-landen als een probleem.

Hoover: "Bedrijven zijn bezorgd over de beschikbaarheid van talentvolle werknemers na Brexit en inventariseren daarom wat nodig is. Voor veel organisaties is dit voornamelijk een probleem voor senior managementfuncties en functies die specifieke vaardigheden vereisen, zoals vrachtwagenchauffeurs en meertalige callcentermedewerkers."



Minder salaris

Het onderzoek toont aan dat een op de vijf (21 procent) bedrijven last ondervindt op het gebied van beloning. Ten gevolge van Brexit worden de Britse salarissen voor buitenlandse werknemers namelijk minder aantrekkelijk. Maar vijftien procent van de bedrijven past de financiële vergoedingen voor expats hierop aan, zeventien procent zegt dit wel nog van plan te zijn.

Hoover licht toe: "Het is al zichtbaar dat bedrijven bang zijn om Europees talent in het Verenigd Koninkrijk kwijt te raken. De sterke daling van de pond maakt daarnaast secundaire arbeidsvoorwaarden en bonussen minder aantrekkelijk. Sommige bedrijven proberen dat te compenseren door salarissen en andere vergoedingen te verhogen."