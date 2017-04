Minder Europeanen zoeken baan in Verenigd Koninkrijk

Aantal Europeanen dat online naar werk zoekt in het Verenigd Koninkrijk daalt - Europese werknemers zijn steeds minder geneigd een baan te zoeken in het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit nieuwe data van Indeed.



Het bedrijf onderzocht de onlinezoekopdrachten van werkzoekenden in 27 EU-lidstaten naar vacatures in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel de interesse overal is afgenomen, is de daling het grootst in landen als Duitsland, Frankrijk, België en Spanje.



Sterkste daling tot nu toe

Sinds begin 2017 is het aantal mensen in andere EU-landen dat online naar een baan in het Verenigd Koninkrijk zoekt, met achttien procent afgenomen. Dit is de sterkste daling sinds het land in juni 2016 instemde met een Brexit. De daling is zelfs zo groot, dat het percentage elf procent lager ligt dan vlak na de uitslag van het referendum. Daarentegen neemt het aantal zoekopdrachten naar banen in tegenovergestelde richting juist toe: het aantal Britten dat werk zoekt in andere EU-landen, stijgt al sinds begin januari 2017.

Mariano Mamertino, EMEA-econoom bij Indeed: "Nu Artikel 50 van kracht is, zien we een nog scherpere en langduriger daling in de interesse in Britse banen dan tijdens de dalingen die direct na het referendum plaatsvonden. En nu de Brexit werkelijkheid wordt, neemt de druk op de Britse arbeidsmarkt toe. Het is duidelijk dat een Britse arbeidsmarkt met minder Europese werknemers te maken zal krijgen met complexe uitdagingen die – om ontwrichting te voorkomen – zo snel mogelijk moeten worden opgelost."



Zeer afhankelijk

Een andere Indeed-analyse van officiële ONS-data (Office for National Statistics) toont hoe afhankelijk het Verenigd Koninkrijk is geworden van Europese werknemers. Uit deze data blijkt dat één miljoen (44,3 procent) van de nieuwe banen die sinds 2008 in het land zijn gecreëerd, zijn opgevuld door werknemers uit andere EU-landen. Die afhankelijkheid is het grootst in de productiebranche en hospitality-branche. Buitenlandse Europese werknemers vullen een kwart (26 procent) van de banen in deze branches in.

"Een dergelijke afhankelijkheid van Europees talent kan zeer schadelijk zijn als de Brexit de toevoer van werknemers verstoort," zegt Mamertino. "Als de Brexit leidt tot het weren van Europese werknemers of als de Britse economie hierdoor verslechtert, zoeken Europese werkzoekenden hun heil ongetwijfeld ergens anders. Daarnaast bevindt de Britse werkloosheid zich op het laagste punt in veertig jaar tijd. Talent wordt steeds schaarser en veel werkgevers hebben moeite met het vinden van de juiste mensen. Zelfs nu, met vrije toegang tot Europese werknemers, staat de Britse arbeidsmarkt onder druk. Het is daarom belangrijk dat men zich realiseert dat zowel de Britse arbeidsmarkt als de gehele economie op het spel staat. Zeker nu de Brexit-onderhandelingen daadwerkelijk zijn begonnen."