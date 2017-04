Werknemer wil aan de slag als freelancer

Inkomen belangrijkste drijfveer om te gaan freelacen - Het roer in handen nemen en een eigen onderneming starten is iets waar menig werknemer van droomt. Een op de drie Nederlandse werknemers denkt zelfs actief na over freelancen of het oprichten van een eigen bv.



De interesse in het ondernemerschap is wel begrijpelijk; ZZP’ers zijn meer tevreden over hun werk dan werknemers in loondienst. Dit blijkt uit het onderzoek ‘The Workforce View’ van ADP onder 10.000 Europese werknemers, waaronder 1.300 Nederlanders.



Gig economy

Ook op Europees niveau is de opkomst van de ‘gig economy’ te zien, waar werken op basis van losse opdrachten eerder regel dan uitzondering is. Meer dan een kwart van de Europese werknemers heeft concrete plannen om een eigen bedrijf te starten of als freelancer aan de slag te gaan. Twee derde neemt het in overweging. Inkomen is hiervoor de belangrijkste drijfveer, gevolgd door de mogelijkheid om te werken waar en wanneer u wilt en het verkrijgen van een goede balans tussen werk en privéleven.



ZZP’er heeft meer kansen

Het inkomen blijft een belangrijke motivatie voor betrokkenheid op het werk. Het is dan ook geen verrassing dat mensen interesse hebben in een baan waarin zij zelf hun uurloon, tijden en dus inkomen kunnen bepalen. Het zou er echter ook op kunnen wijzen dat zzp’er worden niet altijd een eigen keuze is, maar uit (financiële) noodzaak gebeurt.

Beperkte loopbaanmogelijkheden bij de huidige werkgever lijken in ieder geval niet de reden om zelfstandig aan de slag te gaan. Slechts een klein deel (zeven procent) van de Europese werknemers en een nog kleiner deel van de Nederlandse werknemers (vijf procent) geeft aan niet vooruit te komen in hun carrière door een gebrek aan kansen bij hun huidige werkgever.

"Toch is het voor werkgevers belangrijk om op de hoogte te zijn van de wensen naar flexibiliteit en de behoefte aan meer ruimte voor de werk-privé balans. Door werknemers hierin tegemoet te komen, voorkomt u dat goede werknemers voor zichzelf gaan beginnen en houdt u de kennis en kwaliteiten binnen het bedrijf," vertelt Loraine Blommendaal, HR Directeur bij ADP Nederland."



Freelancen als nieuwe trend

Freelancen is hip; een op de vijf Nederlandse werknemers (negentien procent) wil het liefst totale flexibiliteit in de eigen werkuren. Hoe ouder de werknemer, hoe meer flexibiliteit gewenst is. Maar liefst een op de drie 55–plussers (31 procent) heeft de wens om op zelf gekozen tijden te werken. Freelancen als nieuwe trend is het meest populair onder de millenniumgeneratie: 37 procent van de jongeren van zestien tot 25 jaar overweegt serieus om deze stap te zetten. Bij werknemers van 25 tot 34 jaar is dit 36 procent. Meer mannen dan vrouwen (respectievelijk 29 procent en 22 procent) vinden freelancen een aantrekkelijke optie.

In Frankrijk en Duitsland is de interesse in freelancen en de keuze om eigen ondernemer te worden in mindere mate aanwezig. Daar geeft de meerderheid van de werknemers juist de voorkeur aan de traditionele manier van werken op een vaste locatie.