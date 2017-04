Werknemer voelt geen verantwoordelijkheid voor beveiliging van zakelijke data

De meerderheid verwacht dat de IT-afdeling alles goed regelt - Uit het onderzoek ‘Internet Eigenwijs’ van BIT blijkt dat het zaak is om werknemers goed op de hoogte te stellen van hoe zij moeten omgaan met security op de werkvloer.



Meer dan de helft (52 procent) ziet zichzelf namelijk als zwakste schakel binnen de beveiliging van de werkcomputer en bedrijfsgevoelige data. Internet (33 procent) wordt als tweede zwakke schakel genoemd, gevolgd door de virusscanner (tien procent). Tevens is het niet vanzelfsprekend dat werknemers er melding van maken bij de IT-afdeling wanneer zij vermoeden slachtoffer te zijn van cybercrime. Maar liefst vijftien procent van de medewerkers informeert de IT-verantwoordelijke nooit en twintig procent doet dit af en toe.



De IT-manager regelt het wel

De meerderheid van de werknemers (70 procent) geeft aan dat IT verantwoordelijk is voor de veiligheid van werkcomputers en bedrijfsgevoelige data. Bovendien hebben vrijwel alle werknemers (92 procent) het volste vertrouwen in de beveiliging die de werkgever heeft geïnstalleerd op de werkcomputers en gaan ervan uit dat zij zelf niets hoeven te doen als het gaat om security op de werkvloer.

Wido Potters, Manager Support & Sales bij BIT, over de resultaten: "Cybercriminelen worden alsmaar professioneler. Ze hebben steeds meer technische tools, mankracht en financiële middelen tot hun beschikking om een aanval uit te voeren. Het is zorgwekkend dat veel werknemers geen melding maken van cybercrimevermoedens. Daarom is het cruciaal dat IT-managers en professionals aanstalten maken om werknemers bewust te maken van de risico’s die aan hun internetgedrag kleven en welke consequenties dit heeft op de werkvloer."



Om IT-professionals meer grip te geven op het gedrag van werknemers organiseert BIT op 10 mei 2017 een Veilig Internet Bootcamp. Deze bootcamp staat in het teken van het privacy- en securitybeleid binnen organisaties. Deelname is kosteloos.