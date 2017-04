Mogelijkheid tot flexibel werken noodzakelijk voor groei

62 procent van de wereldwijde beroepsbevolking werkt graag flexibel - Productiviteit en teamwork hebben er baat bij als werknemers zelf kunnen kiezen waar vandaan ze werken. Dat blijkt uit onderzoek naar trends in flexibel werken van Polycom, Inc.



Het onderzoek geeft inzicht in de belangrijkste voordelen en uitdagingen van een flexibele werkcultuur voor werknemers en werkgevers. Hoewel de resultaten per land verschillen, zijn er drie belangrijke trends te zien. De grote meerderheid van de respondenten (98 procent) is het er ten eerste over eens dat een plaatsonafhankelijke manier van werken de productiviteit verhoogt doordat mensen zelf de werkplek kunnen kiezen, waar zij het meest productief zijn. Ten tweede vindt 92 procent van de ondervraagden dat samenwerken via videoconferencing ten goede komt aan het teamwork. Ten slotte toont het onderzoek aan dat 62 procent van de wereldwijde beroepsbevolking flexibel werkt – meer dan ooit tevoren. Digitale transformatie is hiervoor deels verantwoordelijk, want dit zorgt ervoor dat bedrijven op zoek gaan naar nieuwe manieren om sneller en efficiënter te werken. Bedrijven innoveren steeds meer, ontwikkelen een betere werkcultuur en behouden hierdoor talent om de concurrentie een stap voor te blijven.



Regelmatig flexibel werken

In Europa werkt de meerderheid van de ondervraagden regelmatig flexibel. Hierbij is het opvallend dat twee derde van de respondenten (78 procent) collega’s in andere vestigingen heeft. Het gebruik van samenwerkingstechnologieën draagt eraan bij om collega’s dichter bij elkaar te brengen – 91 procent kent hierdoor zijn collega’s beter, een trend die over de gehele wereld merkbaar is. Polycoms onderzoek toont een aanzienlijke verschuiving aan in werkgewoonten door de gehele regio, die medewerkers de flexibiliteit biedt om vanuit huis of vanaf welke plek dan ook te werken. Een ontwikkeling die zeer belangrijk is nu de meerderheid van de werknemers op zoek is naar een betere balans tussen privé en werk.



Minder hard werken

66 procent van de millennials is bang dat het overkomt alsof ze minder hard werken wanneer ze niet op kantoor zijn. Een zorg die door 62 procent van alle ondervraagden over de gehele wereld gedeeld wordt. Als organisaties het snelle tempo van digitale transformatie willen bijhouden, moet er dus een verandering in houding en vaak ook een verandering in bedrijfscultuur plaatsvinden. Door prestaties te meten op basis van resultaten in plaats van het aantal gewerkte uren, kunnen werknemers er zeker van zijn dat het management weet dat veel aanwezigheid op het werk niet gelijkstaat aan een goede werkhouding. Technologie ligt aan de basis van deze verandering van werkcultuur. Met de juiste samenwerkingstechnologieën kunnen teams samenwerken en hebben werknemers dezelfde toegang tot middelen als wanneer ze op kantoor zouden zijn.



Video

"Eerder voorspelden we al dat 2017 het jaar zou worden van video, en het is goed te merken dat mensen de voordelen hiervan inderdaad steeds meer inzien," zegt Jim Kruger, CMO van Polycom. "De resultaten van het onderzoek tonen ook aan dat bedrijven moeten beschikken over tools voor videosamenwerking, zodat werknemers intensiever contact kunnen blijven houden met hun collega’s. Het aanbieden van flexibel werken en de juiste samenwerkingstools maken organisaties uiteindelijk aantrekkelijker voor toptalent en draagt bij aan het behouden van talent."



