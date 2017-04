Dekkingsgraad pensioenfondsen stabiel in maart

Per saldo daalde het vermogen van pensioenfondsen in maart met een procent - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in maart gelijk gebleven op 104 procent. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg van 99 procent naar 100 procent.



Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.



Rentes gestegen, vermogen licht gedaald

De swaprente steeg in maart tussen de acht en tien basispunten. Door de stijging van de rente, daalde de vastrentende waardenportefeuille een procent in waarde. Aandelen in ontwikkelde markten behaalden per saldo in maart een licht positief rendement. Aandelen in opkomende markten deden het relatief goed met een winst van circa twee procent. Onroerend goed en hedgefondsen daalden in waarde. Per saldo daalde het vermogen van pensioenfondsen in maart met een procent.

De waarde van de verplichtingen is in maart met een procent gedaald, doordat de rente is gestegen.



Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is voor de tweede maand achtereen een procentpunt gestegen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Een groot deel van 2016 was de dekkingsgraad lager. De lage dekkingsgraden uit 2016 worden steeds minder zwaar meegewogen in de huidige beleidsdekkingsgraad.

Steeds meer fondsen hebben een beleidsdekkingsgraad die hoger is dan 100 procent. Dat is goed nieuws voor werknemers die zijn overgestapt naar een nieuwe werkgever en hun pensioen willen meenemen. Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad lager dan 100 procent, mogen geen waardeoverdrachten uitvoeren.



Verkiezingen

Voor de vorming van een nieuw kabinet vinden onderhandelingsgesprekken plaats tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Hoewel deze partijen niet overal dezelfde doelstellingen in hun partijprogramma hebben staan op pensioengebied, zijn er ook overeenkomsten. Al deze partijen richten zich namelijk op een individueler pensioen met collectieve risicodeling en afschaffing van de doorsneepremie. Het verlagen van het maximum salaris voor pensioenopbouw was alleen voor D66 en GroenLinks een prominent agendapunt. Het terugdraaien of stoppen van de verhoging van de AOW-leeftijd zal met deze coalitie niet gaan plaatsvinden.