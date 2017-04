Onderzoek toont aan waar mobilteitscentra tekortschieten

Training richt zich te weinig op carričrebijdrage - De meest gevolgde trainingen en cursussen vinden grotendeels plaats ten behoeve van specialisering, terwijl het gros van de respondenten (67 procent) aangeeft kennis te moeten verbreden.



Ook toont het onderzoek aan dat het leren in de financiële dienstverlening te veel is gericht op titels, status en diploma’s en te weinig op carrièrebijdrage. De waarde van een diploma blijkt met 57 procent de belangrijkste factor in het kiezen van een opleiding. De betrouwbaarheid, de inhoudelijke kwaliteit en de bereikbaarheid (van de opleider) zijn daarna de drie belangrijkste factoren. Slechts 27 procent vindt carrièrebijdrage de belangrijkste reden om een opleiding te volgen.

Springest heeft in samenwerking met onderzoeksbureau NIDAP de HRD Trends van 2017 onderzocht. Meer dan 3.900 werknemers uit verschillende branches in Nederland werden ondervraagd. Op basis van 188 respondenten in de financiële dienstverlening is dit aparte onderzoeksrapport opgesteld.



Te weinig aandacht voor verbredende trainingen

Gemiddeld ligt in Nederland- bij vaardigheidstrainingen - de nadruk op communicatieve vaardigheden, coachende vaardigheden en andere, verbredende trainingen. In de financiële dienstverlening wordt het verbeteren van communicatieve vaardigheden wel gestimuleerd, maar het verbeteren van andere verbredende vaardigheden wordt achterwege gelaten ten gunste van analytische & projectmatige vaardigheden. Hierdoor worden medewerkers minder breed inzetbaar, terwijl dit juist nu belangrijk is. Er is te veel sprake van bijscholing en te weinig sprake van omscholing.



Medewerkers zelf proactief en tevreden met werkgever

Verder toont het rapport een duidelijk beeld over de huidige staat van mobiliteit in de financiële dienstverlening, evenals de mentaliteit van werknemers tegenover leren. Twee derde van de ondervraagden geeft aan meer belang te hechten aan kennisverbreding dan verder specialiseren. De meerderheid (62 procent) is van mening dat werkgevers voldoende actie ondernemen om doorleren te stimuleren.

Eén van de belangrijkste conclusies: bijna drie kwart van de ondervraagden is van mening dat doorleren altijd de eigen verantwoordelijkheid blijft.

Slechts 35 procent van de ondervraagden is bekend met het scholingsrecht in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).



Aanbevelingen

De financiële dienstverlening moet de leercultuur behouden. In deze sector is het belangrijk om experts te hebben die alles over hun onderwerp weten, maar medewerkers moeten ook andere vaardigheden ontwikkelen. Door eerst te beginnen met het breed opleiden van talent, kan een organisatie daarna vraaggestuurd specialiseren op het moment dat een marktverschuiving plaatsvindt. Het onderzoek toont aan dat medewerkers zelf al het initiatief nemen om te leren en het belang hiervan ook begrijpen. Dit kan worden benut door een overzichtelijk cursusaanbod te generen zodat er ook buiten de specialisatie kan worden gekeken. De afdeling HR(D) en mobiliteitscentra kunnen hier de sleutelrol in spelen.