Soft Skills: programmeur moet teamspeler zijn, salesmedewerker coole kikker

Naar welke soft skills zijn werkgevers het meest op zoek? - Ze zijn een vast onderdeel van vrijwel elke vacature: soft skills waarover succesvolle kandidaten geacht worden te beschikken. Van aanpassingsvermogen tot zelfstandigheid, de lijst is lang en gevarieerd.



Hoewel goedgekozen soft skills wel degelijk waarde kunnen toevoegen aan een nuttige profielbeschrijving van de gezochte kandidaat, blijkt uit onderzoek van Joblift naar de 50 meest voorkomende soft skills dat de vaakst gevraagde vaardigheden zeer algemeen van aard zijn. Ondanks dat bestaan er verschillen tussen de soft skills gezocht voor verschillende beroepsgroepen. Ook zijn er aanzienlijke verschillen tussen de soft skills die gevraagd worden van laag- en hoogopgeleiden. Grote en kleine bedrijven vragen daarentegen veelal naar dezelfde soft skills.



Top tien meest gevraagde soft skills

Gebaseerd op bijna vijf miljoen vacatures die in de afgelopen drie jaar werden uitgeschreven waren dit de tien meest gezochte soft skills:

Communicatieve vaardigheden – 858.223 vacatures Flexibiliteit – 834.544 vacatures Teamvaardigheden – 721.403 vacatures Proactiviteit – 566.325 vacatures Gedrevenheid – 408.039 vacatures Passie – 341.054 vacatures Analytisch vermogen – 337.615 vacatures Stressbestendigheid – 329.605 vacatures Sociale vaardigheden – 315.167 vacatures Resultaatgerichtheid – 307.830 vacatures

Algemene vaardigheden maar verschillende eisen

Duidelijk is dat bijna al deze vaardigheden zo algemeen zijn dat elke werkgever zich personeel met deze eigenschappen wenst. Toch kan bij sommige vacatures de vraag worden gesteld hoe relevant deze skills zijn voor het succesvol uitvoeren van een functie. Zo valt op dat de functie waarin de meeste nadruk op teamwork wordt gelegd, met 35.735 vacatures, die van programmeur is: niet het eerste beroep dat mensen met hecht teamwerk associëren. Andere resultaten spreken meer voor zich: zo moeten verzorgers zowel flexibel als sociaal vaardig zijn. Verder blijkt dat commercieel werk en telemarketing bijzonder stressvol zijn: voor deze beroepsgroep is er met 11.466 vacatures de grootste vraag naar stressbestendige kandidaten. Proactiviteit en gedrevenheid wordt het vaakst van accountmanagers in de zakelijke dienstverlening gevraagd (in respectievelijk 19.114 en 27.694 vacatures).



Soft skills belangrijker voor hoogopgeleiden

Opvallend zijn de verschillen tussen banen voor hoog- en laagopgeleiden. Zo was 64 procent van de vacatures waarin naar flexibiliteit gevraagd werd, gericht op laagopgeleide sollicitanten. Het tegenovergestelde zien we, niet geheel verrassend, bij analytisch vermogen: 80 procent van de vacatures waarin om sterke analytische vaardigheden werd gevraagd was gericht op hoogopgeleiden. Andere soft skills die vooral van hoogopgeleiden gevraagd werden zijn gedrevenheid (61 procent) en proactiviteit (63 procent). Hoewel het totaalaantal vacatures voor laagopgeleiden met 53 procent hoger ligt dan dat voor hoogopgeleiden, komen enkel flexibiliteit en stressbestendigheid (57 procent) vaker voor in vacatures voor laagopgeleiden. Dit duidt erop dat soft skills in het algemeen een grotere rol spelen in vacatures voor hoogopgeleiden. Minder groot zijn de verschillen tussen vacatures geplaatst door het MKB en grote bedrijven: alleen flexibiliteit (56 procent in vacatures van bedrijven met meer dan 200 werknemers) en gedrevenheid (56 procent in vacatures afkomstig van het MKB) laten een duidelijk maar klein verschil zien.