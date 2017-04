HR analytics nog in kinderschoenen

HR-manager vindt het lastig om HR analytics tot uitvoer te brengen - Organisaties zijn nog zoekende hoe ze HR analytics handen en voeten kunnen geven. HR ziet HR analytics vooral als tooling waarmee ze rapportages en grafieken in het HR-domein kunnen maken.



Slechts vijftien procent ervaart geen struikelblokken bij de uitvoering van HR analytics. Zestien procent van de organisaties doet nog niets met analytics op dit gebied en bijna de helft (42 procent) heeft nog geen bedrijfsdata gekoppeld aan HR-data. Dit terwijl ruim de helft van de HR-managers (55 procent) HR analytics wel als randvoorwaarde ziet om de rol van business partner te vervullen. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van Raet onder 1.100 Nederlandse werknemers, 565 HR-managers, 409 zzp’ers en 102 bestuurders uit verschillende branches.



Missende tools en competenties

HR-managers vinden het moeilijk om HR analytics goed toe te passen. Zo vinden de meeste HR-managers dat ze nog niet de juiste rapportage- en analysetools tot hun beschikking hebben (42 procent). Ook hebben zij moeite met het koppelen van data-resources (34 procent) en zijn ze van mening dat de competenties van hun eigen afdeling op het gebied van data-analyse beter kunnen (31 procent). Op dit moment gebruiken organisaties analytics, net als twee jaar geleden, voor het meten van HR-data binnen de eigen organisatie (51 procent), het benchmarken van eigen data ten opzichte van de branche (31 procent) en het analyseren van HR-data met andere data, zoals financiële gegevens (28 procent). HR meet vooral nog binnen het eigen domein.



John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: "Het is noodzakelijk om als HR de affiniteit met analytics te gaan opbouwen, anders mis je de slag naar de toekomst. Het is daarom vooral zaak om gewoon te starten met HR analytics, ook al ken je nog niet alle ins & outs. Ga aan de slag met de data uit het verleden en van vandaag. Op basis van deze gegevens kunnen er voorzichtige aannames worden gedaan voor de toekomst. Ook kan deze data worden gebruikt als een ‘early warningsystem’. Denk bijvoorbeeld aan de te verwachten uitstroom, opleidingsbehoeften of ziekteverzuim. Een goed dashboard en rapportageprogramma zijn nodig om de resultaten te visualiseren. Echter, tooling is slechts een middel, geen oplossing. HR analytics gaat om inzichten en helpen meer uit te business te kunnen halen."