Diversiteit CIO moet zorgen voor harmonie tussen technologie, werk en samenleving

Van C-level wordt zowel analytisch als empatisch vermogen gevraagd - Nieuwe technologie dendert sneller dan ooit ieders leven binnen, zowel thuis als op de zaak. Onderneming en samenleving worden er ingrijpend door veranderd. Het middelpunt van deze sociaal-economische centrifuge is de mens.



Renzo Taal, ‎Senior Vice President Northern Europe & GM The Netherlands bij Salesforce, vindt dan ook dat de CIO van vandaag net zoveel analytisch als empathisch vermogen nodig heeft. Hij ziet het als taak van álle bestuurders op C-level te zorgen voor harmonie tussen technologie, werk en samenleving. "Een mooie uitdaging," aldus Taal.

De rol van de CIO is de laatste jaren behoorlijk veranderd, alleen al door de vergaande mogelijkheden van alle nieuwe technologieën. Zo gebruiken bedrijven die de Age of the Customer zijn binnengetreden ICT om digitaal én gepersonaliseerd met klanten in contact te zijn. Taal: "Authentieke, empathische klantenbinding is de nieuwe aandrijfas van de business. Dit heeft ertoe geleid dat CIO’s van bedrijven die als zeer innovatief én succesvol bekendstaan, steeds vaker op de werk- en de winkelvloer te zien zijn. Hun nieuwe strategieën worden gevoed met een oprechte interesse in mensen – zonder empathie kent u niemand écht."



Veranderingen met grote impact op organisatie

Onderzoeken van gerenommeerde instituten als Edelman, PwC en McKinsey tonen aan dat de hedendaagse CIO nieuwe, strategische rollen moet kunnen vervullen. Het dichten van het gat tussen de vaardigheden van medewerkers met ‘traditionele banen’ en de ‘digitale opvolgers’ is er slechts één van. Om dat probleem op te lossen moet de CIO zijn blik op de horizon richten. Alleen ‘ver van uw bed’ ziet u welke veranderingen straks écht grote impact hebben op uw organisatie: technologie, management, gelijkheid en diversiteit. De volgende onderzoeksgegevens onderschrijven die zienswijze:



93 procent van de ondervraagde medewerkers wil werken bij een bedrijf dat aandacht heeft voor hen als persoon (Cone Communications, 2016 Employee Engagement Study);

80 procent van de consumenten wereldwijd is het ermee eens dat het bedrijfsleven zich moet bezighouden met sociale vraagstukken (Edelman, 2016 Edelman Trust Barometer); maar ook dat CEO’s zich meer moeten richten op het creëren van banen en een positieve lange termijn invloed; zichtbaarheid in maatschappelijke discussies wordt een vereiste (Edelman, 2016 Edelman Trust Barometer);

60 procent van de consumenten geeft aan dat het waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk is dat ze overstappen naar een ander merk als een bedrijf niet MVO werkt (Salesforce Research, State of the Connected Customer);

Last nut not least, vindt 45 procent van de medewerkers dat hun bedrijf niet alles uit de kast haalt om diversiteit en gelijkheid binnen de organisatie te realiseren (Lean-In.org/McKinsey, 2016 Women in the Workplace Study).

Gewapend tegen oprukkende disruptie

Taal legt uit hoe de CIO, volgens hem, het beste met die onderzoeksgegevens aan de slag kan gaan: "Als CIO moet u eerst de rol van IT binnen uw organisatie goed inventariseren. Welke initiatieven en uitdagingen ziet u, en hoe bent u gewapend tegen de oprukkende disruptie in uw industrie? Helpt de technologie uw klanten écht en oprecht aan u te binden? Als u vindt dat u de digitalisering van uw business al aardig op orde hebt, hoe vindt u dan de balans tussen efficiency en keeping the lights on? En weet u precies met welke technologie uw organisatie doorlopend kan innoveren, en de business kan transformeren naar the Age of the Customer? De antwoorden op deze vragen zijn straks gezichtsbepalend."



Tevreden genoeg om te transformeren

De juiste technologie is een sterke enabler die verder reikt dan de ICT-afdeling. "Voor een optimaal effect van technologie moet u serieuze aandacht schenken aan de innovatiecultuur van uw bedrijf," gaat Taal verder. "Hoe laat u uw medewerkers de hoofdrol spelen in de toekomst van het bedrijf? Staat u er voldoende bij stil dat alle lijnen tussen functies in hoog tempo vervagen? Uw servicemedewerker is straks uw belangrijkste marketeer en andersom. Als CIO moet u ervoor zorgen dat zij de middelen en vaardigheden hebben voor het realiseren van optimale klanttevredenheid. Zijn overigens uw medewerkers tevreden genoeg om zelf te transformeren? Verlangen ze wellicht naar een nieuwe rol? Technologie helpt u het best als mensen met plezier naar hun werk gaan. Kortom, er is meer nodig dan technologische innovatie alleen. Ga de dialoog aan met uw medewerkers – zij mogen dat straks zelf met de klant doen."



Gelijkwaardigheid steeds belangrijker

In deze nieuwe wereld speelt gelijkwaardigheid een steeds belangrijkere rol. Waar ligt op dit punt de verantwoordelijkheid van de CIO? "Alle prachtige innovaties gaan uiteindelijk nieuwe banen opleveren. Die moeten echter beschikbaar zijn voor een meer diverse mix van mensen dan tot nu toe het geval is. Ook hier wordt op C-level gerekend. Recente cijfers tonen aan dat de meeste businessprofessionals vinden dat ondernemingen een positieve impact op de samenleving moeten hebben. Uitspreken over maatschappelijke issues hoort daar zeker bij. In deze boeiende tijd komt de diversiteit van technologie, business en mensen steeds meer tot uiting. En die diversiteit begint bij de CIO zelf," vertelt Taal tot slot.