 Telefoontje tijdens eten bron van irritatie

Anonieme telemarketing ook irritant - Een derde van de Nederlanders geeft aan dat ze het liefst niet gebeld worden onder het avondeten. Veel geven aan dat het avondeten hét moment is om de dag te bespreken, en dit niet een geschikt moment is om een telefoongesprek te gaan voeren.



Dit blijkt uit een onderzoek onder 1.350 respondenten in opdracht van de Simonlyvergelijken.net.

Ondanks dat de respondenten het niet voor het zeggen hebben wanneer ze worden gebeld, zijn ze het er wel over eens dat gebeld worden onder het avondeten het meest vervelend is. Bijna 25 procent van hen zegt op de tweede plek een wc-bezoek een vervelend moment te vinden om te worden gebeld, en liever de telefoon niet opnemen.



Anonieme oproepen en telemarketing

Daarnaast heeft meer dan de helft (54,2 procent) van de respondenten aangegeven het vervelend te vinden als ze worden gebeld door een anoniem nummer, en door oproepen van bedrijven die iets willen verkopen of aanbieden.