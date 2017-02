 Nederlanders trots op hun werk

Nederlander trots om elke dag aan de slag te mogen - Nederlandse medewerkers zijn trots op hun werk en gaan elke dag met plezier aan de slag. Ruim 86 procent van de medewerkers geeft aan trots te zijn op het werk dat ze doen.



De stelling 'Ik vind mijn werk leuk' wordt gemiddeld beoordeeld met een rapportcijfer 8,0. Dat blijkt uit recent, grootschalig onderzoek van Effectory, uitgevoerd onder 300.000 medewerkers in Nederland.



Contact met collega's

Waarom zijn medewerkers zo positief over hun werk? Contact met collega's heeft hier in de eerste plaats veel invloed op. De stelling 'ik heb plezierige collega's scoort gemiddeld een 8,1. Ruim 78 procent van de medewerkers is van mening dat collega's prettig met elkaar omgaan binnen hun organisatie. Daarnaast is de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling van belang. Medewerkers hebben het gevoel dat ze door hun werk een nuttige bijdrage leveren (opnieuw rapportcijfer 8,1). Ook stimuleert werken hen in hun persoonlijke ontwikkeling (7,8).



Haat/liefde verhouding

Werk geeft op diverse vlakken voldoening, licht Guido Heezen, directeur en oprichter van Effectory, de scores toe. "Naast de financiële noodzaak om te werken zorgt het voor structuur, sociale contacten en persoonlijke groei. Opvallend is dat medewerkers vaak een soort haat/liefde verhouding met hun werk hebben. Ze vinden het heerlijk om vakantie te hebben en dromen er soms van om te stoppen met werken, maar missen hun dagelijkse invulling enorm als deze wegvalt. Ze houden ook van hun baan en de regelmaat en het doel dat ze hierdoor hebben. Werk geeft status en erkenning, het draagt bij aan de identiteit."