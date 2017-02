 Vijf technologieën die producenten moeten omarmen

Data-gedreven toekomst is niet ondenkbaar - 2017 is misschien wel hét jaar van de technologische revolutie. Nooit eerder volgde de ene technologische ontwikkeling zo snel op de andere.



De technologische transformatie heeft zichtbaar invloed op onze samenleving en zo ook op het productieproces. Niet alleen verandert de manier waarop producten worden gemaakt, waarbij klanten verwachten dat diensten en producten steeds meer gepersonaliseerd zijn. Ook verwachtingen omtrent de aankoop en het gebruik van het product zijn sterk veranderd.



Voordelen

Een nieuwe generatie technologieën biedt veel voordelen. Zo is een data-gedreven toekomst niet ondenkbaar, waarbij alle interne en externe activiteiten gekoppeld zijn aan eenzelfde informatieplatform. Klantanalyse wordt dagelijkse kost en bedrijven zijn beter in staat klantwensen inzichtelijk te maken en deze te vervullen. Echter, om optimaal gebruik van data te realiseren, moeten producenten de digitale revolutie volledig omarmen. Cognizant ziet vijf technologische ontwikkelingen die dit jaar meer aandacht verdienen.



1. Augmented Reality

Hoewel in 2016 volop is geëxperimenteerd met Augmented Reality (AR), wordt verwacht dat AR dit jaar op twee gebieden steeds meer terug te zien is. Allereerst op het gebied van interne training voor medewerkers. Veel bedrijven zetten AR-tools in om creatieve en effectieve trainingen op te zetten, waarmee de betrokkenheid van werknemers wordt verbeterd. Dankzij AR-technologie zijn trainingen levendiger, duidelijker en veelzijdiger. Bovendien kunnen medewerkers net zo lang oefenen totdat zij de materie beheersen. Het resultaat is dat skills, die met behulp van de training worden aangeleerd, makkelijker gedeeld kunnen worden binnen de gehele organisatie. De trainingen hebben hierdoor een breder bereik dan oude trainingsmethoden.



Het tweede gebied, waarin wordt verwacht dat AR-technologie het komende jaar veel wordt ingezet, omvat het testen en personaliseren van apparatuur en producten. AR kan producenten helpen productervaringen te genereren nog voordat het product daadwerkelijk is ontwikkeld. Volkswagen bijvoorbeeld, gebruikt AR om berekende ongelukken te vergelijken met werkelijke ongelukken. Daarnaast kan AR gebruikt worden om een autoframe te visualiseren en digitale prototypen met fysieke prototypen te vergelijken, waardoor het makkelijker is verschillen te identificeren en aan te passen. Tot slot kan AR ondersteunen in het personaliseren van producten, doordat klanten verschillende versies van het product kunnen zien voordat het wordt geproduceerd.



2. 3D-printen

Ondanks dat 3D-printen al een aantal jaar bestaat, staat het nog steeds in de kinderschoenen. Dit terwijl sommige bedrijven er succesvol gebruik van hebben gemaakt. Zo heeft BAE Systems een essentieel plastic onderdeel voor een straalvliegtuig uitgeprint waarmee het bedrijf zestig procent van de kosten heeft bespaard en tegelijkertijd de productietijd met zo’n twee maanden heeft ingekort. Ondanks dergelijke succesverhalen zijn bedrijven terughoudend in het gebruik van 3D-printers. Dat komt met name doordat er een goed ingerichte supply chain moet zijn. Om in 3D te kunnen printen, moet een bedrijf veel basismaterialen in huis hebben en dat vergt een grote verandering in de bestaande supply chain. Toch is de verwachting dat veel bedrijven de komende zes tot acht maanden 3D-printers meer gaan inzetten.



3. Data als onderdeel van het proces

Elke branche is bezig de inzet van data te verbeteren. Veel organisaties zoeken naar specialisten en nemen Chief Data Officers in dienst. Recent onderzoek van Cognizant toont aan dat niet alleen machines, maar juist mensen digitale innovatie bewerkstelligen. Analyse, algoritmes, big data en automatisering zorgen voor een drastische verbetering van innovatie, productiviteit en besluitvorming bij bedrijven. Een voorbeeld is de implementatie van sensoren in producten. Producenten analyseren en begrijpen het gebruik van een product, waardoor zij zwakke componenten eerder opmerken. De producent voorkomt vervolgens onnodige defecten. Analyse van data, ook nadat het product verkocht is, geeft bedrijven ruimte om efficiëntie van producten te verbeteren.

Vooralsnog worden de voordelen van het verzamelen en analyseren van data wereldwijd het meest besproken als het gaat om connected auto’s. Door de analyse van verschillende aspecten van een voertuig, kan de producent chauffeurs adviseren hoe zij efficiënter kunnen omgaan met brandstof. Daarnaast biedt analyse mogelijkheden om bestuurderspatronen in kaart te brengen wat weer invloed heeft op de hoogte van het verzekeringstarief.



4. Connected en zelfrijdende voertuigen

Zelfrijdende en connected auto’s zijn het afgelopen jaar veel in de media verschenen. Bijna iedere autoproducent is inmiddels bezig met de ontwikkeling van deze auto’s en het vertrouwen in de industrie groeit. Echter, we bereiken nu een kantelpunt. Er bestaat een hype omtrent de zelfrijdende auto en de voordelen die het brengt in mobiliteit en onafhankelijkheid, toch is de verwachting dat eind dit jaar minder dan tien procent van transportmiddelen gebruik maakt van deze technologie. Dit blijkt onder andere uit een onderzoek in Milton Keynes, waarin de interactie met fietsers en voetgangers in stedelijke omgevingen werd getest. Wel wordt verwacht dat de ontwikkeling van zelfrijdende auto's dit jaar snel zal groeien. De inzet van Artificial Intelligence (AI) is hierin leidend.



5. Cyber security en datawetgeving

Een van de belangrijkste redenen om terughoudend te zijn in de ontwikkeling van connected vervoersmiddelen, is cybersecurity en complexe datawetgeving. Wereldwijd is er veel aandacht voor de regulatie en het gebruik van data. Een voorbeeld is de aankomende Europese GDPR (General Data Protection Regulation). Voor autoproducenten is het van cruciaal belang dat de gegenereerde data goed beveiligd zijn. Wanneer de consument het niet vertrouwt en gegevens afschermt, loopt de ontwikkeling grote vertraging op.



Herontwikkeling en innovatie

Het komende jaar staat in teken van herontwikkeling en innovatie," zegt Prasad Satyavolu, Head of Innovation, Manufacturing and Logistics bij Cognizant. "Organisaties moeten de technologische revolutie omarmen om concurrentie voor te blijven. Alleen dan kunnen zij verwachtingen omtrent klantgerichtheid en efficiënte productie realiseren."