 Ancillaries en andere zakenreistrends

Zakenreiziger is kostenbewust maar niet duurzaam - Ancillaries, ofwel extra diensten, zijn duidelijk ingeburgerd in de zakenreiswereld. Mocht vorig jaar twintig procent van de reizigers geen extra faciliteiten boeken, dit jaar geldt dat nog maar voor vijf procent.







Een forse stijging is te zien bij het betalen voor ruim­bagage en betaalde stoelreservering (beide achttien procent). Bedrijven hebben er begrip voor dat hun medewerkers zich ergeren aan de wachtrijen op de luchthaven, want 33 procent mag kosten maken voor versnelde grenspassage, zoals Privium. Dat blijkt uit onderzoek van Zakenreis in samenwerking met de NATM en CORTAS.



Druk op de kosten

De druk op de kosten blijft hoog: bij 74 procent van de onder­vraagde travel managers is dit het belangrijkste aandachtspunt voor 2017. Driekwart denkt dit te kunnen realiseren door naleving van het reisbeleid te stimuleren. Zorgplicht (55 procent) en het ontzorgen van de reiziger (45 procent) staan als eerste punt op de agenda.



Duurzaamheid

Duurzaamheid scoort opvallend laag. 61 Procent van de travel managers ligt hier niet wakker van. De kosten, het vlucht­schema, de contractpartners en het reizigerscomfort hebben prioriteit.



Reisbudget

Is het verstandig om reizigers een reisbudget te geven om naar eigen inzicht te besteden? Hier lopen de meningen sterk uiteen. Ongeveer een kwart (26 procent) staat hier positief tegenover, terwijl 23 procent vreest daardoor niet langer grip te hebben op de reiskosten.



Mobiel boeken

Meer dan de helft (54 procent) van de bedrijven heeft geen beleid voor het gebruik van en boeken via mobiele apparaten. Wellicht een aandachtspunt voor 2017, want het gebruik van reisapps stijgt. Inmiddels maakt 59 procent gebruik van apps van leveranciers, meer dan een verdubbeling vergeleken met het voorgaande jaar.



De volledige survey vindt u hier.

Bron: Zakenreis.nl