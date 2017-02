 Juist door frictie en conflict excelleren bedrijven in het digitale tijdperk

Van frictie naar innovatie - Mensen zijn van nature conflictmijdende wezens. Ook op de werkvloer gaan we confrontaties het liefst uit de weg en meningsverschillen worden door leidinggevenden al snel gezien als iets dat ze moeten voorkomen of de kop indrukken.



Maar is dat wel de slimste strategie? "Nee, want conflicten staan vaak aan de basis van nieuwe ideeën," zegt Dick de Vaal, CEO van wePresent. "En dat is nou net wat bedrijven nodig hebben, willen zij kunnen excelleren in het digitale tijdperk."



Nieuwe verdienmodellen

Door de digitale transformatie staan bedrijven voor de aanzienlijke uitdaging nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Voor startups is dat eenvoudig: zij hebben geen erfenis uit het verleden en kunnen zonder ballast de nieuwe digitale werkelijkheid betreden. De Vaal: "Maar organisaties die al langer bestaan, vinden het vaak lastig om het bestaande model te vertalen naar een nieuw, technologiegedreven bedrijfsmodel. Dat is niet zo vreemd; wat jarenlang werkte, is nu ineens achterhaald en het is niet eenvoudig om uzelf en uw organisatie opnieuw uit te vinden. Hoe doorbreekt u de status quo en brengt u toch de nodige verandering teweeg?"



Optimaliseer de samenwerking

Samenwerking binnen het bedrijf tussen verschillende afdelingen, specialisaties en mensen is essentieel om deze uitdaging het hoofd te kunnen bieden. Ten eerste zorgt een intensievere samenwerking ervoor dat medewerkers worden uitgedaagd om duidelijk te maken waar hun krachten liggen en waar niet. "Door duidelijkheid te creëren over sterke en minder sterke kanten, gaan medewerkers elkaar eerder helpen en om hulp vragen, " zegt De Vaal. "Zo kan het bedrijf zijn personeel veel efficiënter benutten dan wanneer iedereen geïsoleerd op zijn eigen eilandje werkt." Bovendien wordt door een betere samenwerking sneller duidelijk waar de krachten en de kansen van de organisatie als geheel liggen en waar eventueel nog expertise mist," stelt De Vaal. "Maar er is meer nodig om een innovatieve en flexibele bedrijfscultuur te faciliteren."



Van frictie naar innovatie

Waar mensen van allerlei pluimage samenwerken, ontstaat onvermijdelijk conflict. Dat is niet per se een slechte zaak: een omgeving waarin conflict op waarde wordt geschat kan namelijk de katalysator voor nieuwe ideeën zijn. Hier ligt een proces aan ten grondslag dat Jerry Hirshberg, CEO van Nissan Design International, creative abrasion noemt. "Wanneer verschillende benadering van een vraagstuk tegen elkaar ‘opschuren’, kan er nieuwe energie ontstaan," legt De Vaal uit. "Daar kan iets positiefs uit voort komen. Een omgeving waarin mensen met afwijkende meningen bij elkaar zitten, blijkt daarom enorm nuttig te zijn voor het bevorderen van innovatie. Het dwingt mensen om hun zienswijze en aanpak te revalueren en te toetsen aan anderen."

Een goed voorbeeld werd geleverd door Steve Jobs, die bij het bouwen van de Apple Macintosh een team samenstelde van zeer uiteenlopende persoonlijkheden. Hij selecteerde onder meer muzikanten, dichters en geschiedkundigen, die toevallig ook nog briljante technici waren. Zo zorgde hij voor een groep mensen met conflicterende zienswijzen, die problemen op allerlei verschillende manieren benaderde. De Vaal: "We weten inmiddels allemaal wat het resultaat was!"



Voortdurend blijven leren

Maar hoe brengt u dat in de praktijk? Een dergelijke bedrijfscultuur moet natuurlijk wel gedragen worden door de leidinggevenden en moet ook weerspiegeld worden in het aannamebeleid en de juiste voorwaarden kennen om die samenwerking te realiseren, op meerdere gebieden. De Vaal: "Enerzijds is het culturele aspect belangrijk: een moderne organisatie heeft een cultuur nodig waarin voortdurend geleerd en bijgestuurd kan worden. Begin met het bij elkaar zetten van mensen met tegengestelde of verschillende meningen en zorg dat ze samen aan vooraf bepaalde doelen werken. Zo krijgen uw medewerkers de gelegenheid om buiten hun comfort zone te treden, te groeien in hun expertise en uw organisatie verder te helpen." Aan de andere kant moet de techniek die samenwerking faciliteren. "Met presentatiesystemen kunnen medewerkers hun ideeën eenvoudig met elkaar delen. Die zijn tegenwoordig allemaal plug-and-play, wat betekent dat ze heel snel en via de devices die ze gewend zijn kunnen presenteren – er gaat geen tijd meer verloren aan installatie van software of gerommel met kabels."

Neem mensen aan die een sterke mening hebben en promoot een omgeving waarin vrij denken mogelijk is. Alleen dan breekt u met de veilige, bekende paden en kunnen we onze organisaties laten excelleren in het digitale tijdperk.