 Veiliger internet geen prioriteit voor jongeren

Gebrek aan tijd en kennis resulteren in onveilig internetgebruik - Op Safer Internet Day blijkt dat maar liefst 46 procent van de jongeren niet weet hoe zij hun privacy kunnen waarborgen op internet. Dit blijkt uit onderzoek van BIT.



Safer Internet Day is de jaarlijkse internationale dag voor een beter en veiliger internet, met name gericht op jongeren. Over het algemeen zijn jongeren vrij technisch onderlegd, maar internetveiligheid lijkt geen prioriteit te hebben. Dit blijkt onder meer uit het feit dat jongeren in groten getale e-mails (67 procent) en bestanden (41 procent) van onbekende afzenders openen. Jongeren gaan er dan ook vanuit dat zij een malafide e-mail direct herkennen (90 procent). Toch is één op de tien jongeren weleens slachtoffer geweest van cybercrime en 52 procent durft dit niet met zekerheid te ontkennen.



Gebrek aan tijd als excuus

Consumenten laten vaak meer gegevens achter dan nodig bij webwinkels. 40 procent van de jongeren is bereid informatie te verstrekken die niet nodig is voor de verzending van artikelen. De reden hiervoor is dat zij geen tijd en zin hebben om de artikelen opnieuw te zoeken op een andere website. Tijd blijkt sowieso een issue te zijn voor jongeren. Het tijdig uitvoeren van updates is essentieel in de beveiliging van elektronica. Echter voert 37 procent van de jongeren alleen updates van het besturingssysteem uit wanneer daar tijd voor is en 22 procent update de virusscanner alleen als het uitkomt.



Onverstandig wachtwoordgebruik

Wachtwoorden zijn de sleutel tot de digitale identiteit. Toch deelt bijna de helft van de jongeren (45 procent) hun wachtwoorden met een ander. Het merendeel (63 procent) gebruikt slechts één wachtwoord voor meerdere logins. Zo nu en dan worden er kleine variaties toegepast, als hoofdletters en cijfers (52 procent). Meer dan de helft van de jongeren verandert het wachtwoord minder dan één keer per jaar, waarvan twaalf procent dit zelfs nooit doet.



Online gevaren

Wido Potters, Manager Support & Sales bij BIT, over de resultaten: "Jongeren zijn zich vaak onvoldoende bewust van de gevaren online en de wijze waarop zij hun privacy kunnen helpen beschermen. Dit is zorgwekkend, want deze jongeren zetten zo onnodig de deur open voor kwaadwillenden. Naast bewustzijn is ook het gebrek aan kennis een probleem. Zo realiseert lang niet iedereen zich dat hoe meer informatie je online deelt, hoe kwetsbaarder je wordt voor cybercriminaliteit. Het zijn vaak kleine aanpassingen in het gedrag die ervoor zorgen dat mensen veiliger gebruikmaken van het internet. Denk bijvoorbeeld aan het automatiseren van updates, zodat tijd niet langer een excuus is, of de inzet van password generators en managers."



Meer gegevens uit het onderzoek zijn gebundeld in het onderzoeksrapport ‘Internet Eigenwijs’ en is gratis te downloaden.