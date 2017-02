 Communicatietraining buiten werktijd neemt vlucht

Online trainen = tijd- en plaatsonafhankelijk trainen - Steeds vaker doen medewerkers werkgerelateerde communicatietraining buiten kantooruren en in het weekend. Dit komt door de snelle opkomst van online training.



In tegenstelling tot zaaltjestraining, is het daarbij mogelijk om op uw eigen moment tijd te besteden aan het ontwikkelen van uw communicatie skills. In 2016 trainde 48 procent van de medewerkers buiten werktijd en de verwachting is dat dit in 2017 stijgt naar 55 procent. De cijfers zijn ontleend aan de gebruikersstatistieken van TrainTool.



Mobiel trainen

De ontwikkeling wordt gedreven door de populariteit van mobiel trainen op tablets en smartphones. "Nieuwe trainingsmanieren maken gebruik van de devices die iedereen inmiddels bezit en in plaats van een dagdeel in een zaaltje, wordt het oefenmateriaal nu persoonlijk en in kleine delen gespreid aangeboden," verklaart TrainTool-CEO Marijn de Geus. "Oefenen met rollenspelen doen mensen het liefst zonder pottenkijkers. Online is hiervoor het perfecte platform, ook buiten werktijd. De animo is het hoogst wanneer de trainingstijd kort is, namelijk ongeveer tien minuten. Op die manier blijft de drempel laag." Verder blijkt uit cijfers van TrainTool dat 32 procent doordeweeks buiten werktijd traint. Bovendien blijkt zaterdag inmiddels na woensdag de populairste trainingsdag te zijn.



Flexibel trainen

Bij verzekeringsmaatschappij a.s.r. is online training volledig ingeburgerd. Volgens HR-adviseur Ludwien Teuben past flexibeler trainen goed bij de strategie. "Onze medewerkers bepalen – binnen kaders – hun eigen werktijden. We stimuleren ze om te werken aan hun ontwikkeling en de regie te pakken over hun eigen loopbaan. Zelf bepalen waar en wanneer u uw opleidingen volgt, hoort daar ook bij."



Vloeibare werktijden

De vraag dringt zich op of deze ontwikkeling gepaard gaat met regelingen of aanvragen van compensatie van de aan training bestede vrije tijd. TrainTool hoort hier echter weinig over: "Bij bedrijfsbrede trajecten wil een ondernemingsraad soms wel een vinger aan de pols houden, maar onder trainende medewerkers lijkt de compensatiebehoefte niet te bestaan. Het wordt gewaardeerd dat de werkgever de tooling faciliteert. Dan vindt men een beetje eigen tijd hierin steken niet onlogisch. Daar komt bij dat in veel organisaties en beroepsgroepen de grenzen tussen werktijd en privétijd sowieso vloeibaarder zijn geworden door online werken," aldus de Geus.



Het complete E-training Jaaroverzicht 2016 kan hier worden gedownload.