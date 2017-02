 Digital operational excellence voorwaarde voor de Digital Enterprise

Digital operational excellence essentieel voor gewaardeerde klantervaring - Digital operational excellence is een absolute voorwaarde om als organisatie een optimale klantbeleving te kunnen bieden. De operatie in een organisatie, van processen tot dienstverlening, speelt namelijk een cruciale rol in het maken of breken van een klantervaring.



Dat stelt SPS in haar nieuwste whitepaper ‘De 8 kenmerken van de Digital Enterprise’. Concurrentie op de klantbeleving dwingt organisaties na te denken over andere manieren om waarde toe te voegen voor klanten. Een vereiste hiervoor is het creëren van digital operational excellence.



Vereisten Digital Enterprise

Organisaties die de focus leggen op digital operational excellence, zijn in staat een sublieme klantervaring te leveren en te groeien tot een succesvolle Digital Enterprise. Om hiertoe te komen, dienen zij te voldoen aan acht kenmerken, zo staat beschreven in het whitepaper van SPS. Eén van deze vereisten is het digitaliseren en integreren van de interne en externe processen, zoals inkoop, productie, maar ook verkoop, logistiek en service. Een ander kenmerk is het nemen van beslissingen op basis van analyses uit beschikbare interne en externe data. Agile werken is ook een voorwaarde om tot een Digital Enterprise te komen. Hierdoor is de organisatie in staat snel te reageren op veranderende klantbehoeften. Nog een kenmerk is dat van de CIO of IT-manager wordt verwacht dat hij of zij de rol van ‘business innovator’ op zich neemt en IT-initiatieven aandraagt voor innovatie voor de business.



Verbluffende klantervaring

Linda Verweij, COO bij SPS: "Organisaties die hun concurrenten ver achter zich willen laten, moeten meer dan ooit een unieke en verbluffende klantbeleving bieden. Dit is echter pas mogelijk als de digitale processen met onderliggende IT ongestoord functioneren. Is dat niet gegarandeerd, dan staat u als bedrijf snel 10-0 achter. Organisaties die alle acht kenmerken kunnen afvinken, zijn in staat om businessmodellen te implementeren die een betere Customer Experience realiseren, waarbij digital operational excellence een absolute voorwaarde is."