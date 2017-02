 Voedselovergevoeligheid grote invloed op leven en werk

Voedselallergie leidt tot slechtere werkprestaties en sociaal isolement - Onderzoek toont aan dat voedselovergevoeligheid van grote invloed is op het dagelijks leven. Dit onderzoek werd op 2 februari gepresenteerd door Marloes Collins, directeur Allergieplatform op de AllergieBeurs.



In het onderzoek is gevraagd naar de gevolgen op medisch, maatschappelijk en sociaal gebied. Enkele genoemde gevolgen zijn: lichamelijke klachten, verminderde prestatie op school en/of werk, slechter slapen, hoge extra kosten, onbegrip/onwetendheid van de omgeving en sociaal isolement. Marloes Collins, directeur van het Allergieplatform, maakt zich vooral zorgen om het laatste. "De reacties van mensen in de omgeving kunnen vaak enorm confronterend zijn. Alsof men er voor kiest een allergie te 'nemen' om het hen lastig te maken bij verjaardagen of etentjes. Uit het onderzoek is gebleken dat sociale evenementen te vaak vermeden worden vanwege deze negatieve reacties."



Achtergronden bij het onderzoek

In augustus 2016 heeft Allergieplatform twee studenten van de Haagse Hogeschool de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de invloed van voedselovergevoeligheid op het dagelijks leven. De onderzoekspopulatie van dit onderzoek bestond uit 866 respondenten. 99 procent van de respondenten geeft aan dat de voedselovergevoeligheid van invloed is op het dagelijks leven. De mate waarin de voedselovergevoeligheid van invloed is op het dagelijks leven wordt beoordeeld met een gemiddelde score van 3.7 bij een schaalverdeling van 0 = niet van invloed tot 5 = van grote invloed.