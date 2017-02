 Zo voorspelt u het onvoorspelbare in 2017

Digitale transformatie: onvoorspelbaarheid troef - Als we iets van 2016 hebben geleerd is dat voorspellen geen exacte wetenschap is. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd dat wij twaalf maanden geleden niet hadden kunnen voorspellen. Maar nu 2016 voorbij is, moeten we vooruitkijken naar 2017.



Echter, gebaseerd op 2016 is onvoorspelbaarheid het eerste dat we moeten voorspellen. Dat schrijft René van Stiphout, Country Leader Oracle Nederland.



Digitale transformatie

Van Stiphout: "De digitale transformatie zal doorgaan in een tempo waarin twaalf maanden voor bedrijven heel lang duren. Het is moeilijk te voorspellen in welke mate traditionele industrieën in die periode zullen worden ontwricht. Ook zal de onzekerheid binnen de internationale economie niet snel verminderen, aangezien we de impact afwachten van de nieuwe Amerikaanse president, onze eigen Tweede Kamer verkiezingen in maart en de impact van Brexit in de Europese Unie.

Daarom moeten bedrijven zich voorzien van verschillende scenario’s gedurende 2017. Ze moeten voorbereid zijn op extreme koersschommelingen, stijging en daling van grondstofprijzen en de negatieve gevolgen van alle variabele factoren binnen hun supply chain.

Het betekent zeker geen gebrek aan planning als we niet altijd weten waar we ons op voorbereiden. Het is essentieel om te begrijpen dat veel factoren buiten onze macht liggen. Proberen het beste van elke situatie te maken is altijd een goede zaak."



Bepaalde onzekerheid

Van Stiphout: "Een andere bepaalde onzekerheid hangt om de mate waarin technologie bedrijven zal vormen. We staan aan de rand van mogelijk zeer disruptieve technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en robotics, die steeds meer mainstream worden. Voor bedrijven brengt dit investeringskosten met zich mee, maar aan de andere kant verminderen de bedrijfskosten weer door meer automatisering. In 2017 moeten bedrijven hierin een goede balans vinden, en accepteren dat ze hoe dan ook moeten moderniseren.

Niet alles komt in 2017 uit de lucht vallen. Er is veel waar bedrijven zich wel met zekerheid op kunnen voorbereiden. Zakelijke voorbereiding op nieuwe regelgeving zoals IFRS 15, dat in 2018 volledig van kracht zal zijn. Of het EU-VS privacyschild en de invoering van de nieuwe Europese privacywetgeving, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 volledig van kracht is. Daarnaast neemt nauwkeurig toezicht op belastingregelingen van multinationals, boekhouding en transparantie allemaal toe in 2017. Financiële afdelingen moeten weten hoe nieuwe of striktere regelgeving op hen van invloed is, en zij moeten tijdig voorbereid zijn op de impact ervan."



Focus op groei

Van Stiphout: "Wat alle uitdagingen betreft is het tevens cruciaal dat organisaties zich focussen op groei en dat zij zorgen dat hun eigen bedrijfsmodel met de tijd mee beweegt. Maar groeiplannen hebben een stabiele basis nodig, helemaal in tijden waarin de scheidslijn tussen risico en beloning zeer dun is.

De verschillende directieleden - CIO’s, CHRO’s, CMO’s en CFO’s - zijn minder gefocust op rapporteren en meer op vooruitplannen, risicoanalyse en het maken van investeringsbeslissingen. Dat wordt alleen maar meer in 2017, een jaar waarin de verschillende directieleden als belangrijke beslissers moeten handelen wat bedrijfsvoering betreft.

Om deze beslissingen te vereenvoudigen, moet de directieleden beter zicht krijgen in wat er gebeurt op hun verschillende afdelingen. Dit betekent dat er transparantie nodig is binnen alle bedrijfsonderdelen en de systemen die zij gebruiken. Een verschuiving naar Cloud IT-services in het operationeel beleid kan organisaties daar bijvoorbeeld bij helpen. Inzicht moet een focus zijn voor 2017. Datasilo’s worden steeds meer de vijand van accurate en succesvolle besluitvorming.

2017 wordt waarschijnlijk een druk jaar voor de afdelingsmanagers en een jaar dat de toekomst van hun bedrijf zal vormen. Ze moeten alleen accepteren dat ze nog niet precies weten op welke manier dat zal gebeuren."