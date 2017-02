 Digitalisering werkplek versnelt in Europa

Hoe digitaal is uw werkplek? - Digitale transformatie stimuleert Europese ondernemingen om werkplekken te moderniseren

De digitalisering van de werkplek begint bij de meeste Europese ondernemingen nu echt op gang te komen.



Bijna vier op de tien (38 procent) Europese organisaties geeft aan vergevorderd te zijn met werplekmodernisering, terwijl een op de tien zegt pas aan het begin van dit traject te staan. Dit alles blijkt uit het onderzoek ‘Digital Workplace in Europe’ van de Europese marktonderzoeker PAC-CXP, mede uitgevoerd in opdracht van Matrix42.



Omschakeling

Uit het onderzoek komt naar voren dat de omschakeling naar de digitale werkplek binnen Europa versnelt, ook al staat het concept bij veel ondernemingen nog in de kinderschoenen. Een dergelijke omschakeling is echter noodzakelijk voor ondernemingen, vanwege de algemene digitalisering van onze maatschappij en van onze manier van werken. Remmende elementen zijn onder meer ontoereikende IT-budgetten en groeiende eisen op het gebied van bijvoorbeeld beveiliging en compliance.



Transformatie

Steeds meer Europese ondernemingen zijn bezig met een digitale transformatie: het moderniseren en verregaand digitaliseren van alle bedrijfsprocessen. Zij doen dat om verschillende redenen: meer wendbaarheid, verbetering van de dienstverlening, het optimaliseren van de bedrijfsprocessen of meer focus op innovatie. Centraal binnen die veranderingen staat altijd de werkomgeving van de medewerkers. Hun prestaties zijn namelijk van cruciaal belang in onze kenniseconomie en voor een geslaagde digitale transformatie. Driekwart van de ondervraagde IT- en HR-managers is dan ook van mening dat de kwaliteit van de IT-werkomgeving van groot belang is voor het succes van het bedrijf.



Modernisering

Bij de helft van de Europese ondernemingen krijgt de modernisering van de werkplek dan ook een hoge prioriteit. Maar met eenvoudige oplossingen, zoals ondersteunen van mobiel werken en het uitrollen van nieuwe toepassingen, voldoet men niet aan alle vereisten om de digitale transformatie te kunnen ondersteunen. Bedrijven moeten kiezen voor een Digital Workplace-concept, waarin alle aspecten aan bod komen, inclusief ondersteuning van alle operationele processen en informatiebeveiliging.



Ambitieuze doelstellingen

"De tijd waarin het voldoende was om alleen nieuwe toestellen of nieuwe software te introduceren, is voorbij. Om meer ambitieuze bedrijfsdoelstellingen te bereiken, is een moderne, geïntegreerde digitale werkplek onmisbaar," zegt Bert van den Dobbelsteen, Country Manager Benelux bij Matrix42. "In het verleden draaide het bij modernisering van de werkplek vooral om het verbeteren van de efficiency van medewerkers. Maar nu zijn de doelstellingen meer divers. Aan de ene kant wil men de werknemerstevredenheid verbeteren en nieuwe processen ondersteunen, zoals collaboration, big data en innovatie. Tegelijkertijd moet de beveiliging verbeterd worden en streven bedrijven naar meer kostenefficiency. Steeds meer bedrijven reserveren daarom budgetten en gaan in de markt op zoek naar oplossingen om deze doelstellingen te realiseren."