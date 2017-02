 Zorgen om zakenreis naar VS

Zakenreizen: nieuwe onzekerheden - Twintig procent van de bedrijven die meededen aan een snelle survey van de Association of Corporate Travel Executives (ACTE) vreest dat de reisbeperkingen in de Verenigde Staten tot problemen zullen leiden voor zakenreizigers.



Veel gehoorde zorgen: ‘het mogelijk lastigvallen van reizigers’, ‘mogelijke tegenmaatregelen door andere landen’ en ‘nieuwe onzekerheid." Dat schrijft Zakenreis.nl.



Minder zakenreizen

39 procent van de 260 ondervraagde bedrijven geeft aan dat hun zakenreizen mogelijk zullen afnemen door het beleid van president Trump. "Dergelijke percentages zijn ongehoord in onze bedrijfstak, die toch al onder voortdurende druk staat," zei de CEO van ACTE, Greeley Koch, in een verklaring. "Zakenreizen gaat om mensen. Reizigers met geldige visa zouden niet in angst hoeven te zitten of ze worden lastiggevallen over hun reisdocumenten of dat ze vertraging oplopen."



Risico's

ACTE ‘verafschuwt’ onzekerheid, zei Koch, want het kan betekenen dat zakenreizigers hun reis annuleren. "Als er twijfel is over de geldigheid van een visum of als het onzeker is of een iemand wel de VS kan binnenkomen, dan kiezen zakenreizigers ervoor om helemaal niet te gaan. In het kader van hun zorgplicht zullen bedrijven hun medewerkers niet blootstellen aan deze risico’s. Deze onzekerheid is slecht voor zaken. De zakenreisindustrie heeft behoefte aan een duidelijk beleid, zonder onduidelijkheid en onzekerheid."



Inreisverbod

Sinds afgelopen vrijdag mogen burgers uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië de Verenigde Staten niet in, ook al hebben ze geldige reispapieren en een retourticket. De maatregel geldt voorlopig voor drie maanden. Vluchtelingen, ook als zij vallen onder een eerder goedgekeurd programma, is voor vier maanden de toegang geweigerd.

Het decreet van Trump lijkt grote consequenties te hebben voor de hele reiswereld. Ook reizigers uit andere islamitische landen, die wel de VS in mogen, hebben last van de maatregel. Europese maatschappijen, waaronder KLM, zien zich genoodzaakt reizigers die wel de EU zijn binnengekomen, maar niet beschikken over de juiste papieren voor de VS – al dan niet afkomstig uit een van de zeven landen – vervoer te weigeren. Als een reiziger, vervoerd door bijvoorbeeld KLM, na aankomst in de VS terug wordt gestuurd, dan draait de airline op voor de kosten.