 Certificaten veroorzaken storingen

Certicaten regelen veilige communicatie tussen apparatuur - Uit onderzoek van Dimensional Research en Venafi blijkt de beschikbaarheid van kritische online services steeds vaker te worden verstoord door certificaat- en sleutelproblemen.



Dat blijkt uit de response van 505 IT-professionals in Europa en de Verenigde Staten over de frequentie, omvang en oorzaken van alle storingen. De belangrijkste conclusies zijn:

79 procent heeft in 2016 minstens één storing ervaren veroorzaakt door een certificaat

Bij 38 procent waren dat er in 2016 meer dan zes

Vier procent heeft in 2016 meer dan 100 certificaat gerelateerde storingen meegemaakt

64 procent van de organisaties kon niet binnen zes uur op certificaat gerelateerde storingen reageren Snelgroeiend gebruik encryptie

Als gevolg van het snelgroeiend gebruik van encryptie hebben vooral middelgrote tot grote bedrijven steeds meer moeite om alle certificaten en encryptiesleutels goed beveiligd te managen. De twee belangrijkste oorzaken van het toenemend aantal certificaat gerelateerde storingen zijn de explosieve groei van IP-apparatuur in bedrijfsnetwerken en de invoering van DevOps en Fast IT ontwikkelingen.



Onvoldoende inzicht certificaatgebruik

Veel organisaties hebben onvoldoende inzicht in het certificaatgebruik. Uit informatie van Venafi’s klanten blijkt zij gemiddeld 16.500 onbekende certificaten en sleutels gebruiken. Uit het onderzoek van Dimensional Research blijkt dat veel organisaties daar te weinig controle over hebben en tevens geen geautomatiseerde processen voor het vervangen van certificaten als ze verlopen, of worden gehackt:

65 procent heeft nog geen centrale managementoplossing voor alle gebruikte certificaten en sleutels

65 procent van alle organisaties die wel zo’n centrale oplossing heeft, vertrouwt daarbij op de beveiliging van hun Certificate Authorities (CA’s), wat het inzicht in de uitgifte ervan belemmert

Identiteit- en toegangscontrole

"Digitale certificaten en encryptiesleutels vormen de basis voor identiteit- en toegangscontrole door machines, net als gebruikersnamen en wachtwoorden voor mensen," zegt Kevin Bocek, vice president security strategy & threath intelligence van Venafi. "Omdat certificaten de veilige communicatie tussen alle apparatuur regelen, vormen ze een ondergewaardeerd onderdeel van het digitale ecosysteem van elke organisatie en daardoor de totale digitale wereldeconomie. Wanneer ze onverwacht verlopen kunnen kritische services onbereikbaar worden. Helaas hebben de meeste organisaties nog steeds niet het benodigde inzicht en tools om deze cybersecurityfundering effectief te managen."



Cloud services, IoT en DevOps

"Het goede nieuws is dat de meeste certificaat gerelateerde storingen goed voorspelbaar zijn, alleen moet men dan wel de scope en schaalgrootte van het potentiële probleem begrijpen," vervolgt Bocek. "Naarmate we meer cloud services, IoT-apparatuur en DevOps automatisering gaan gebruiken, blijft het gebruik van certificaten explosief groeien. Die ontwikkeling is alleen te beheersen als organisaties de uitgifte, levenscyclus en vervanging van certificaten en sleutels geautomatiseerd gaan managen. Het negeren daarvan brengt de beschikbaarheid van kritische services in gevaar en vergroot de cybersecurityrisico’s."