 ‘Start up’ gedrag kan riskant zijn

Niet ieder bedrijf heeft baat bij een experimentele organisatiestructuur - Digitale transformatie, bedrijven hebben het er maar druk mee. De technologische ontwikkelingen hebben een enorme vlucht genomen, wat grote gevolgen heeft. Om concurrerend te blijven, wordt vaak gesteld dat organisaties zich als een start-up moeten gedragen met risicovolle beslissingen.



Maar is dit wel de beste aanpak? ING heeft zich succesvol ondergedompeld in de start-up aanpak door een ‘Agile way of working’ te introduceren. En ook Buurtzorg Nederland plukt de vruchten van haar zelfsturende teams. Is deze ‘uitproberende’ en ‘risiconemende’ organisatiestructuur de ideale organisatiestructuur? Of bestaat de ideale organisatiestructuur helemaal niet? Herbert Grevengoed, Director Operational Excellence bij Telindus, geeft zijn mening. "Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: de ideale organisatiestructuur bestaat niet of maar heel kort. De ideale organisatiestructuur is een opstelling die reageert op interne en externe ontwikkelingen. Rekening houdend met de kwaliteiten van de individuele medewerker, de richting waar de organisatie naartoe wil en de doelen die men wil bereiken. Medewerkers moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling en persoonlijk leiderschap moet gestimuleerd worden. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Van een leidinggevende wordt een coachende rol verwacht. Dat betekent niet dat een leidinggevende alles moet loslaten, maar wel kaders moet scheppen waarbinnen medewerkers hun werk kwalitatief goed kunnen uitvoeren."



Drie bouwstenen

De drie bouwstenen voor het creëren van een goede organisatiestructuur zijn:

Strategie

Structuur

Cultuur Grevengoed: "Deze drie bouwstenen vinden we ook terug in diverse modellen, waarbij het 7S-model van McKinsey een van de bekendste is. De samenhang en balans tussen deze bouwstenen is cruciaal. Wanneer ze op elkaar zijn afgestemd, is succes bijna altijd gegarandeerd. Bij het ontbreken van structuur zal chaos ontstaan omdat er geen besturing en beheersing is. Bij het ontbreken van een strategie ontstaat verwarring. Tot slot, bij het ontbreken van cultuur is er geen binding tussen de medewerkers en ontstaat weerstand. Het veranderen van één van de bouwstenen zal impact hebben op de andere bouwstenen. Bij een transformatie is het dan ook van belang om een goede en gezonde balans te zoeken tussen alle bouwstenen. Een organisatiestructuur is altijd een middel om een doel te bereiken en geen doel op zich."



Impact voor de organisatiestructuur

"Bij Telindus zijn we aan het transformeren naar een organisatie die inzet op de ultieme klantervaring. Het doel is om optimale klanttevredenheid en klantfocus na te streven door de gehele organisatie. Dit kunnen we alleen bereiken door continu in interactie te zijn met onze klanten. De organisatiestructuur moet medewerkers ondersteunen bij het realiseren van deze ultieme klantervaring."

Het is essentieel in dialoog te blijven met medewerkers, want uiteindelijk maken zij het verschil. Creëer kaders waarbinnen medewerkers zich vertrouwd voelen en hun werk kwalitatief goed kunnen uitvoeren. Dat ING en Buurtzorg Nederland twee succesvolle voorbeelden zijn van het vertonen van ‘start-upgedrag’, betekent dus niet dat dit de beste optie is voor iedere organisatie.