 Een derde van de werknemers heeft lichamelijke klachten door werk

Veel angst om klachten aan te kaarten - Een derde van de werknemers heeft lichamelijke klachten (pijn of vermoeidheid) door het werk. Dat blijkt uit onderzoek van Manutan onder ruim 1.200 werknemers van kantoren, werkplaatsen en magazijnen.



Bijna hetzelfde aantal werknemers geeft aan dat de werkgever weinig tot geen aandacht heeft voor de ergonomie op de werkvloer. De klachten hebben niet alleen op het werk, maar ook op het privéleven van de werknemers grote invloed. Lydia Rongen, HR Manager Benelux bij Manutan, vindt de cijfers zorgwekkend. "Als mensen hun mond maar houden, terwijl ze met eenvoudige hulpmiddelen veel prettiger zouden werken, schiet niemand daar iets mee op."



Ergonomisch werken

Bij ergonomisch werken, gaat het erom dat gebruiksvoorwerpen, machines en taken zo zijn ontworpen dat ze de veiligheid, de gezondheid, het comfort en de efficiency van werknemers bevorderen. Wanneer dit niet in orde is, kunnen lichamelijke klachten ontstaan. Van alle ondervraagde werknemers zegt 33 procent lichamelijke klachten te hebben als gevolg van hun werk (de werkplek, de werkomgeving of de werkzaamheden). Bij mensen die werken in een magazijn, werkplaats of op het buitenterrein is dat zelfs zo’n 40 procent. Het belemmert hen sterk in hun dagelijks werk. Bovendien heeft driekwart van de werknemers er niet alleen op het werk, maar ook in hun privéleven last van.



Angst om aan te kaarten

Hoewel een groot deel van het kantoorpersoneel (82 procent) dit bespreekt met hun werkgever, heeft achttien procent van hen en maar liefst 26 procent van de magazijn- en werkplaatsmedewerkers hier moeite mee. Ze zijn naar eigen zeggen ‘bang als ‘klager’ te worden bestempeld." Een kleiner deel is bovendien bang door hun collega’s als ‘slap’ of ‘zwak’ te worden gezien wanneer ze zeggen dat ze behoefte hebben aan hulpmiddelen.



Oorzaak: te lang staan en zitten

Van alle ondervraagde werknemers noemt 40 procent een te hoge lichamelijke belasting als voornaamste oorzaak van lichamelijke klachten. Van de magazijn- en werkplaatsmedewerkers heeft 39 procent lichamelijke klachten. Zij wijten deze klachten aan te lang staan (41 procent) en een te hoge werkdruk (35 procent). Van de mensen met een administratieve baan geeft 25 procent aan lichamelijke klachten te hebben. De helft (50 procent) wijt dit aan te lang zitten en 48 procent noemt verkeerd meubilair als oorzaak.



Geen hulpmiddelen bij tillen

Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan regelmatig voorwerpen te moeten tillen of verplaatsen. Een op de drie zegt dat de werkgever hiervoor niet voldoende hulpmiddelen ter beschikking stelt. Niet zo gek dus dat 52 procent van de werkplaats- en magazijnmedewerkers met klachten, rugpijn heeft. Ook pijn in nek, schouders, benen, knieën en voeten wordt door ongeveer een derde genoemd. De meest gehoorde klachten bij kantoorpersoneel zijn: vermoeide ogen (45 procent) en pijn in rug, nek en schouders (40 procent). "In de werkzame beroepsbevolking zorgt lichamelijke belasting op het werk dan ook voor veel gezondheidsverlies," aldus het Themarapport Gezondheid en maatschappelijke participatie 2014 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.



Tips ter verbetering van de werkomstandigheden

"Er zijn voor elke werkplek uitstekende praktische oplossingen om het werk gezonder en prettiger te maken. In onze blogs geven we hier veel praktische informatie over," aldus Lydia Rongen. "U moet het alleen wel met elkaar bespreken en er iets aan willen doen. Iedereen weet inmiddels wel dat lang zitten niet goed is en dat een juiste bureaustoel van groot belang is. Toch hebben werkgevers daar blijkbaar nog veel te weinig aandacht voor. Laat staan dat de ergonomie in magazijn en werkplaats goed geregeld is. Terwijl bijvoorbeeld een speciale mat de klachten bij ‘lang staan’ al sterk kan verminderen."

Rongen ziet hier een belangrijke rol voor werkgevers. "Natuurlijk moet u als werknemer uw mond open doen en eens kijken welke hulpmiddelen u kunnen helpen. Maar werkgevers kunnen de toon zetten door hardop uit te spreken dat het heel belangrijk is om aan te geven of u alle hulpmiddelen hebt om uw werk goed en prettig te doen. Ze moeten dat echt stimuleren en serieus nemen. U wilt toch liever iemand die helder aangeeft waar hij tegenaan loopt, dan iemand die straks voorgoed thuis zit omdat hij nooit iets durfde te zeggen!"