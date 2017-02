 2017: het jaar van de flexibele werkplek

Samenwerken op afstand steeds makkelijker en productiever - De technologie-industrie ontwikkelt zich razendsnel. Werkplekken veranderen en medewerkers hebben behoefte aan samenwerkingsoplossingen om op afstand te kunnen vergaderen, waar dan ook ter wereld.



Het merendeel van de nieuwe technologische oplossingen die in 2016 zijn geïntroduceerd, maakte samenwerken op afstand makkelijker en productiever. Daarnaast veranderen die nieuwe oplossingen ook de impact van de manier waarop bedrijven wereldwijd samenwerken. 2016 was nog een overgangsjaar, maar in 2017 gaat samenwerking via video echt een onderdeel vormen van de complete samenwerkingservaring. Videosamenwerkingen worden wereldwijd namelijk al steeds meer toegepast, en niet alleen voor vergaderingen. Volgens Polycom en MZA Limited verandert er voor ondernemingen nog meer.

Impact van gebruikersverwachtingen De verwachtingen voor wat betreft gebruikerservaring, gebruiksgemak en onbeperkte toegang worden sterk beïnvloed door de persoonlijke ervaringen van de consument. Door deze tools toegankelijker te maken, zien we ook op de werkplek de vraag naar makkelijke, slimme en betaalbare technologie stijgen, vooral door millennials. Doordat consumententechnologie toegankelijk en betaalbaar wordt, gebruiken prosumers van alle leeftijden hun mobile device voor bijna alles. Augmented reality (AR), intuïtieve interfaces, gebruiksklare wearables, stemherkenning en vingerafdruktechnologie zijn al aardig in onze levens ingeburgerd. Maar in het bedrijfsleven zijn deze technologieën zeker nog geen gemeengoed. Waarom is een standaard die we voor eigen gebruik goed genoeg vinden, nog niet goed genoeg voor op kantoor? Toch komt hier verandering in en in 2017 zullen ook bedrijven doorhebben dat het eigenlijk om een en hetzelfde publiek gaat. De verwachting is daarom ook dat meer producenten gebruiksvriendelijke interfaces en apps, op cloud gebaseerde oplossingen en meer intuïtieve tools introduceren om aan de verwachtingen van gebruikers te voldoen.



Beveiliging die meegroeit Iets wat ondernemingen echt nodig hebben, is IT-beveiliging die zich aanpast aan de eisen van de continu veranderende werkplek en werkvloer. Zo vinden er al veranderingen plaats op het gebied van blockchain en data-encryptie, die ervoor moeten zorgen dat niemand persoonlijke en bedrijfsgegevens misbruikt. Maar met de toename van op cloud gebaseerde oplossingen en de opkomst van video- en audiohackers is een meerlaagse beveiliging bijna onmisbaar.



Werken kan overal Eind 2016 werkte 60 procent van de mondiale beroepsbevolking niet alleen meer op kantoor. Bedrijven voelden de behoefte om sneller te reageren op marktveranderingen, sneller beslissingen te nemen en te voldoen aan (lokale) wetgeving, wat bijdraagt aan de adoptie van flexibel werken. In 2017 zijn welzijn van medewerkers en mindfulness meer en meer speerpunten bij bedrijven, dus komt er een stijging van het flexibel werken en de bijbehorende technologieën.



Aantrekken en behouden van talent

Het aantrekken en het behouden van talent is voor veel organisaties nog steeds een van de belangrijkste uitdagingen. Bedrijven die de meeste flexibiliteit aanbieden en mobiele werkplekken omarmen, zullen hun werknemers behouden én ook nieuwe aantrekken. Het management moet zijn medewerkers ondersteunen en aanmoedigen om de switch te maken van een cultuur waarbij men altijd op kantoor aanwezig moet zijn, naar een cultuur van flexibel werken. De juiste samenwerkingstools, zodat medewerkers probleemloos met elkaar kunnen samenwerken ongeacht hun locatie, vormen een absolute prioriteit om dat te bereiken. Alle bedrijven beschikken over conference-oplossingen, maar met een toename van flexibel werken zijn er completere oplossingen nodig. Er zijn al grote stappen gezet in de technologie om video, audio en content te delen. Die technologieën zullen nog verder verbeteren naarmate gebruikers en organisaties efficiëntere samenwerkingsoplossingen uitrollen, die voor een nog betere ervaring voor, tijdens en na vergaderingen zorgen. Een indrukwekkende vooruitgang in de cloudtechnologie maakt efficiënter werken op elk moment mogelijk ongeacht locatie. Zo ontstaat er onmiddellijk een productievere samenwerking tussen medewerkers.



Beweeglijk en flexibel

2016 is de geschiedenisboeken ingegaan als een bijzonder kleurrijk jaar, vooral op politiek en economisch gebied. Bedrijven moeten nu meer dan ooit beweeglijk en flexibel zijn als het aankomt op wetswijzigingen waar bedrijven over de gehele wereld mee te maken krijgen. "Nu bedrijven hun activiteiten stroomlijnen, hun productiviteit verhogen en sneller en efficiëntere beslissingen nemen, is het verstandig om samenwerkingsoplossingen te gebruiken, die zorgen voor een efficiëntere interne en externe communicatie," zegt Stephanie Watson van MZA Limited. "Dit jaar is het jaar waarin we belangrijke vorderingen gaan zien in groepssamenwerkingsoplossingen die de voordelen voor content, video en berichten aantonen, en leiden naar intuïtieve en eenvoudig te implementeren oplossingen. En die oplossingen zorgen op hun beurt voor betere toepassingen en efficiëntere en meer tastbare bedrijfsresultaten."