 Vijf cloud-ontwikkelingen waarmee u dit jaar te maken krijgt

Werken in de cloud krijgt meer aandacht dan ooit - Bij veel organisaties is de digitale infrastructuur klaar om naar het volgende niveau te groeien. Dat stelt OVH. In de afgelopen jaren is er namelijk veel geld en tijd geïnvesteerd in het betreden van de cloud en in 2017 staat die cloud nog centraler.



Het werken in de cloud krijgt dus meer aandacht dan ooit; deze krijgt een grotere invloed in veel moderne bedrijfsmodellen. Wat de bedrijfsbehoefte ook is, de cloud herbergt oplossingen voor grote en kleine bedrijven.

OVH zet vijf belangrijke ontwikkelingen in de cloud-sector op een rij:



1. Hybride cloud faciliteert migratie

Voor veel bedrijven is de overstap naar de cloud en het outsourcen van data best een uitdaging, omdat er onzekerheid bestaat over de colocatie van data en de integratie met bestaande technologie. Het gebruik van de hybride cloud wint daarom aan populariteit: alle bestaande processen kunnen on-premise blijven draaien, terwijl bedrijven toch kunnen profiteren van kostenverlaging en tijdwinst door bepaalde zaken in de cloud onder te brengen. De hybride cloud doorbreekt de gelimiteerde capaciteiten van de bestaande digitale infrastructuur, waarbij diverse technologische oplossingen (zoals de public en private cloud en dedicated servers) naadloos aan elkaar worden gekoppeld. De hybride cloud is zo in te richten dat in elke bedrijfsbehoefte wordt voorzien.



2. Het web verandert nog steeds

Het tijdperk dat gebruikers alleen webhosting nodig hadden om websites of applicaties te ondersteunen, is voorbij. Werken in de cloud vraagt om verbeterde prestaties en beveiliging, vooral nu steeds meer bedrijfsapplicaties ook vanuit de cloud draaien. Dat zorgt voor een diversiteit aan behoeften: gebruikers zijn gewend geraakt aan het gemak van de cloud en willen ook eenvoudig te gebruiken (bedrijfs)applicaties, terwijl ontwikkelaars juist zoeken naar schaalbaarheid, goede beschikbaarheid en beveiliging. Oplossingen moeten dus responsive web design bieden op ieder apparaat.



3. De volgende generatie PaaS klopt op de deur

Cloud computing kent grofweg drie vormen: Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) en Platform as a Service (PaaS). Voor ontwikkelaars zit de grootste groei in PaaS, vanwege de enorme toename aan applicaties, verbonden apparaten en de software. Deze drie komen namelijk samen op een platform en maken nieuwe diensten mogelijk. Ontwikkelaars willen daarbij niet te veel tijd spenderen aan coderen en zoeken dus kant-en-klare platforms, waardoor PaaS de ideale oplossing is. Deze tweede generatie PaaS-oplossingen is vooral bedoeld om sectoren in het bedrijfsleven te ondersteunen. Denk daarbij aan specifieke fintech-platformen of e-healthplatformen. Dat is nu, maar de volgende en derde generatie PaaS-oplossingen staat al klaar en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om Big Data as a Service (BDaaS) of Artificial Intelligence as a Service (AIaaS) aan te bieden.



4. De nadruk op mobiele hosting

De exponentiële groei van mobiele en verbonden apparaten maakt dat ontwikkelaars kiezen voor een PaaS-oplossing, omdat applicaties zo snel mogelijk in de markt moeten worden gezet. Om dat mogelijk te maken, krijgen professionals kant-en-klare ontwikkeltools zodat zij binnen een paar uur een complete back-end kunnen creëren, terwijl het voorheen weken duurde om de juiste configuratie samen te stellen. Ontwikkelaars maken steeds vaker gebruik van deze Mobile Back-end as a Service.



5. Hardware wordt nog efficiënter

Wat de nieuwe, digitale ontwikkelingen ook zijn, ze hebben allemaal een grotere behoefte aan kracht en snelheid. Om die diensten te kunnen ondersteunen, krijgen machines meer cores en meer RAM, terwijl ook de data-snelheid tussen componenten wordt verhoogd. De kwaliteit die datacenters bieden, wordt daarbij de standaard. Naast de snelheid en rekenkracht, bieden moderne datacenters ook veel meer technologische flexibiliteit. Dat betekent dat programmeerbare chips (FPGA) een specifieke taak krijgen (bijvoorbeeld encryptie of filtering), zodat de intelligentie, efficiëntie en prestaties worden verbeterd.



Prominente rol voor de cloud

Volgens OVH krijgt het werken in de cloud een nog prominentere rol in het aankomende jaar. "We hebben en krijgen nog meer te maken met een veelvoud aan behoeften vanuit gebruikers en ontwikkelaars, zoals een verbeterde snelheid, meer veiligheid en een snellere time-to-market voor ontwikkelaars. De cloud-markt verandert dus aanzienlijk in de aankomende tijd," zegt Alberto Wieske, Business Development Manager NL/BE bij OVH. "We zitten eigenlijk pas in de eerste fase van de digitale revolutie. Het is tijd dat iedere organisatie de mogelijkheden van de cloud gaat omarmen, omdat de cloud impact heeft op onze volledige maatschappij."