 Nieuwe nettoloon klopt vaak niet

Kloptmijnloon.nl geeft inzicht in de juistheid van het salaris - Werknemers die graag zekerheid willen over de inhoud van hun loonstrookje, kunnen dit vanaf 23 januari 2017 gratis laten controleren via kloptmijnloon.nl. De actie vindt voor de derde keer plaats.



Met meer dan een paar duizend inzendingen is het animo is jaarlijks groot. Dat komt omdat één op de vijf loonstrookjes over de maand januari niet klopt. En dat is vrijwel altijd in het nadeel van de werknemer.

Elk jaar opnieuw zijn er veranderingen die invloed hebben op de hoogte van het nettoloon. Denk aan onder meer veranderingen in het belastingpercentage, de fiscale bijtellingen, de vakantieopbouw en de leeftijd van de werknemer. Deze wijzigingen worden echter lang niet altijd goed doorgevoerd. Daardoor klopt aan het begin van elk jaar twintig procent van de loonstrookjes niet.



Kosteloze analyse

Frank 't Jong, directeur van initiatiefnemer Timeflex:"Drie jaar geleden besloten we iedere werknemer de mogelijkheid te bieden om hun loonstrook te checken. Daarom bedachten we de actie kloptmijnloon.nl. Deze voorziet in een behoefte, want we ontvangen elk jaar duizenden loonstrookjes. Via de website kunnen werknemers hun loonstrookje eenvoudig uploaden. Wij analyseren dit kosteloos en 100 procent discreet."



Ook voor werkgevers

Ook werkgevers kunnen gebruikmaken van kloptmijnloon.nl. En dat gebeurt ook volop, stelt 't Jong: "Werkgevers ondervinden in sommige gevallen ook nadeel van wijzigingen. Daarbij komt dat de Belastingdienst veel bedrijven heeft ingedeeld in de verkeerde sector. Deze sectorindeling bepaalt onder meer de hoogte van de WW-premie. En die premie kan per sector flink verschillen. We schatten dat dit het bedrijfsleven circa 150 miljoen euro kost over een heel jaar. We baseren deze raming op alle loonstrookjes die we ontvangen én op de gegevens van onze eigen klanten."



Waardevolle informatie

De actie werkt volgens 't Jong twee kanten uit. "Enerzijds helpen wij werknemers en werkgevers, andersom krijgen wij waardevolle informatie die ons helpt om de resultaten van te publiceren. Na het eerste kwartaal van 2017 verwachten we de eerste resultaten."