 Nederlandse werknemers zijn slechte ontbijters

Gezond ontbijt geeft hele dag energie - Eén op de vijf werkende Nederlanders slaat regelmatig het ontbijt over. Daarmee staan we op de derde plaats van slechte ontbijters, achter Zweden (43 procent) en Duitsland (25 procent). Van de mensen die wel ontbijten, doet het merendeel dit thuis.



Dit blijkt uit het European Eating at Work onderzoek van Eurest, uitgevoerd door TNS onder 9.477 werknemers in tien Europese landen.



Beter concentreren

Vooral oudere werknemers vanaf 50 jaar lijken minder waarde te hechten aan de maaltijd aan het begin van de dag. Dit in tegenstelling tot jongeren (zestien – 24 jaar), waarvan slechts veertien procent het ontbijt regelmatig overslaat. Van alle jongeren haalt 21 procent onderweg naar het werk, of in het bedrijfsrestaurant een ontbijtje. Remco Kokkelink, commercieel directeur van Eurest: "Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Als u goed ontbijt kunt u zich niet alleen beter concentreren maar is ook uw productiviteit gedurende de dag hoger."



Tafels in Nederland als eerste gedekt

Waar we het ontbijt nog weleens overslaan, doen we dat bij het avondeten zelden (vier procent). Meer dan de helft van werkend Nederland schuift tussen 18.00 – 19.00 uur aan tafel. Voor ruim 30 procent is dit te laat. Zij zitten tussen 17.00 – 18.00 uur al aan de avondmaaltijd. Daarmee zijn de tafels in Nederland het vroegst gedekt van alle onderzochte Europese landen. In Spanje, Italië en Portugal wordt het laatst gegeten, waarbij Spanje de kroon spant; 74 procent gaat niet eerder dan 21.00 uur aan tafel.



Vrouwen grootste snackers

Om gedurende de dag wat extra energie op te doen, of omdat men de verleiding van een lekker tussendoortje gewoonweg niet kan weerstaan, eet een ruime meerderheid regelmatig een snack tijdens het werk. Vrouwen zwichten het vaakst voor een snelle hap; 64 procent snackt wel eens ten opzichte van 52 procent van de mannen. Het favoriete snackmoment ligt tussen de 15.00 – 16.00 uur. Vrouwen nemen de snacks meestal mee van huis, terwijl mannen zich in het bedrijfsrestaurant vergrijpen. Kokkelink: "Als men op veel bezochte plekken gezonde snacks neerzet zoals schalen met walnoten en fruit, nemen werknemers in de wandelgangen makkelijk wat mee. Een gezonde snack geeft de hele dag door energie af; zo voorkomt u energiepieken en de onvermijdelijke dip erna die u krijgt van snacks met veel suikers."