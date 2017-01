 Nederlandse starter meer koopkracht dan Europese collega’s

Nederlander behoort tot middenmoot op Europese salarisranglijst - Nederlandse young professionals eindigden in 2016 op de tiende plek van de top twintig Europese economieën op het gebied van basissalarissen. Zij verdienden gemiddeld zo’n 38.000 euro per jaar.



Middelmanagers in Nederland scoren een achtste plek in de ranglijst met een gemiddeld jaarsalaris van circa 84.000. Hiermee moest Nederland onder andere Duitsland en België voor zich dulden. De koopkracht van de Nederlander is relatief hoog vergeleken met Europese collega’s, met name van de starter. Dit blijkt uit het nieuwste Global 50 Remuneration Planning Report van Willis Towers Watson.



Koopkracht relatief hoog

Opvallend is dat de koopkracht van de Nederlandse young professional – met nul tot een jaar werkervaring - aanzienlijk hoger is dan dat van veel andere hoge-lonenlanden in Europa zoals Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland. Dit is te danken aan lagere belasting en goedkoper levensonderhoud in Nederland. Gecorrigeerd naar koopkracht, stijgt de relatieve rijkdom van young professionals in Nederland naar een zevende plek, met een jaarloon van circa 33.000 euro. Nederlandse middelmanagers gaan er relatief gezien juist op achteruit. Na het corrigeren naar koopkracht, verdienen middelmanagers zo’n €55.000 per jaar, waardoor ze zakken naar een negende plek op de ranglijst.

Zwitserse werknemers verdienden in 2016 het meest. Zij verdienden bijna twee keer zoveel als de Nederlanders. Ook na het aanpassen van het salaris op basis van kosten van het levensonderhoud en belasting, hebben Zwitserse werknemers meer koopkracht dan alle andere Europeanen.



Meer dan cash

Mary Cloosterman-Hughes, ‎Head of Data Services Benelux bij Willis Towers Watson: "Nu de economie aantrekt is de war on talent in volle gang. Het werven en behouden van de juiste werknemers is voor veel bedrijven een uitdaging. In de keuze voor een baan kijken jongeren tegenwoordig steeds meer naar secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, technologie en trainingsmogelijkheden, maar ook of het bedrijf bijvoorbeeld een goed MVO-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen) heeft. Het basissalaris is een hygiënefactor, dit dient in lijn te zijn met de markt, maar wij weten uit eigen onderzoek dat de werkgever meer te bieden moet hebben dan alleen cash om de werknemers betrokken te houden."