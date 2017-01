 Nederlandse man heeft verrassend goede band met schoonouders

Eerste ontmoeting met schoonouders: nette kleding en cadeautje - Zeven op de tien Nederlandse mannen kunnen goed tot zeer goed overweg met de ouders van hun partner. Mannen uit de provincies Drenthe (85 procent), Gelderland (74 procent) en Noord-Brabant (70 procent) kunnen het best door één deur met hun schoonouders.



De clichés en flauwe grappen over schoonmoeders lijken tot het verleden te behoren. Al blijkt de helft van alle Zeeuwse mannen, en 40 procent van de Groningse mannen, het toch hooguit redelijk te kunnen vinden met zijn schoonouders. Zo blijkt uit onderzoek naar het gezinsleven van de Nederlandse man, uitgevoerd door Only for Men.



De eerste ontmoeting

Bij de eerste ontmoeting met zijn schoonouders had de man het vooral naar zijn zin en voelde hij zich direct thuis (32 procent). Ongeveer twee op de tien mannen wist nog dat hij het belangrijk vond om een goede eerste indruk te maken op de ouders van zijn partner en trok nette kleding aan. In de provincie Noord-Holland werden er het vaakst kleinigheidjes meegebracht tijdens de eerste ontmoeting (twintig procent). Bijna de helft van de mannen uit Drenthe voelde zich direct thuis tijdens een eerste ontmoeting met zijn schoonouders en de helft van de Zeeuwse mannen voelde zich daarentegen vooral juist erg ongemakkelijk.



Hij helpt zijn schoonmoeder graag

Drie op de tien Nederlandse mannen zeggen dat hun schoonmoeder erg belangrijk voor hen is. Het is dan ook niet gek dat het grootste deel aangeeft dat hij zijn schoonmoeder vaak helpt wanneer zij hulp vraagt bij kleine klusjes (32 procent). In de provincie Utrecht is dit zelfs in 37 procent van de gevallen zo. In Zeeland (twintig procent) en Zuid-Holland (zestien procent) is de schoonmoeder het vaakst onderwerp van discussie.



Het eindcijfer voor schoonmama

De schoonmoeders van Nederland krijgen van de mannen een gemiddeld cijfer van 7,2. Alleen de provincies Drenthe, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en Groningen geven een lager cijfer aan de moeder van hun geliefde. Het laagste cijfer wordt in Zeeland gegeven, namelijk een 6,0. Flevoland geeft het hoogste cijfer, namelijk een 8,1.