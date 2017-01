 Forse groei aantal vacatures in Friesland en Breda

Kansen voor werkzoekenden steeds groter - Het aantal vacatures in Nederland is in het laatste kwartaal van vorig jaar met 9,2 procent gegroeid tot ruim 235.000. Bij de provincies was de groei het hoogst in Friesland en bij de steden in Breda.



Omdat er steeds minder werklozen en steeds meer vacatures komen hebben werkzoekenden in Nederland meer kans om een baan te vinden. Dat blijkt uit het arbeidsmarktrapport over het vierde kwartaal van 2016 van Adzuna, die alle online vacatures bijhoudt en analyseert. Eerder meldde het CBS al dat het aantal werklozen in die periode met 3,4 procent was gedaald tot 482.000, de sterkste daling in tien jaar. Gemiddeld zijn er nu 2,08 werklozen op een vacature, een afname van 11,5 procent ten opzichte van het derde kwartaal.



Meer keuze

"Er is minder competitiviteit op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat werklozen meer keus hebben uit een groter aanbod. Er zijn steeds minder sollicitanten voor dezelfde baan, wat de kans om gekozen te worden flink vergroot," zegt Thomas De Schuyter, Country Manager bij Adzuna.



Grootste groei in Friesland

De groei van het aantal vacatures ten opzichte van het derde kwartaal was relatief het hoogst in de provincie Friesland: 20,7 procent. In absolute zin groeide het aantal vacatures met ruim 5500 het meest in Noord-Holland (+17,3 procent). De meeste vacatures - 43.666 - zijn te vinden in Zuid-Holland. Die provincie kende een groei van 11,8 procent. Hoewel in Amsterdam nog steeds de meeste banen van Nederland te vinden zijn (16.843 vacatures) en de hoogste salarissen worden betaald (gemiddeld 45.616 euro), vond de grootste groei in vacatures buiten de hoofdstad plaats. Die ranglijst wordt aangevoerd door Breda (+22,8 procent) en Rotterdam (+19,2 procent). Opvallend is ook dat de grootste groei aan vacatures in Noord-Holland in de steden rond Amsterdam heeft plaatsgevonden. Terwijl die groei in de hoofdstad op 15,7 procent zat ten opzichte van het derde kwartaal, kwam die in Hoorn uit op 29,1 procent, in Amstelveen op 25,1 procent en in Alkmaar op 23,9 procent. ,,Het lijkt er op dat steeds meer bedrijven niet voor Amsterdam kiezen, maar op zoek gaan naar perifere gemeenten in de buurt en daarheen trekken," stelt De Schuyter.



Hoogste geadverteerde salarissen in Noord-Brabant

De grootste stijging in geadverteerde salarissen van Nederland vond plaats in Noord-Brabant (+3,3 procent). Van alle steden was dat het hoogst in Eindhoven, waar sollicitanten 5,3 procent meer salaris kregen aangeboden dan in de voorgaande periode. In Rotterdam was de daling in salaris met 4,3 procent het grootst.



Meeste banen in techniek

De meeste banen zijn te vinden in de techniek (55.834). Het aantal vacatures in die sector nam in het laatste kwartaal toe met 6800 vacatures, een groei van 13,9 procent, het hoogst van alle branches. ,,Dat toont aan dat de vraag naar monteurs, ingenieurs en technici sterk toeneemt," aldus De Schuyter. Noord-Brabant doet het in deze branche opvallend goed met 19,2 procent groei, net als de steden Eindhoven, Breda en Oss. Ook het aantal vacatures in de bouw nam met 10,2 procent fors toe. De hoogste salarissen worden nog steeds betaald in de IT: gemiddeld 43.230 euro. Dat bedrag daalde echter met 1,6 procent.