 'Zakenreiziger bereid salaris in te leveren voor meer reizen'

Zakenreiziger verkiest ervaringen boven traditionele arbeidsvoorwaarden - Nieuw onderzoek in opdracht van Booking.com Business laat zien dat maar liefst 30 procent van de zakenreizigers een minder betaalde baan zou accepteren als dat zou betekenen dat ze meer kunnen reizen voor hun werk.



Het onderzoek toont aan dat werkgevers reizen voor werk mogelijk zelfs onderwaarderen als instrument om te onderhandelen tijdens gesprekken met potentieel talent, om werknemers te motiveren of zelfs om werknemers te behouden.



Horizon verbreden

Ripsy Bandourian, Director of Product Development, Booking.com Business licht toe: "Zakenreizen worden niet langer gezien als verloren tijd of een zakelijk ongemak, maar worden steeds vaker beschouwd als een kans om de horizon te verbreden. De hedendaagse werknemer is mobieler en flexibeler en vaker op zoek naar een combinatie tussen zakenreizen en vakanties: zakenvakanties."

Ze verwachten dan ook dat werkgevers gelijke tred houden met hun behoefte aan meer flexibiliteit.



Lees het volledige onderzoek hier.