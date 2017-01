 Actieplan voor slimmere steden in Nederland

Maak steden aangenamer en duurzamer met technologie - Het nieuwe kabinet moet meer investeren in slimme technologie om Nederlandse steden klaar te stomen voor de toekomst. Dat stelt een groep beleidsmakers, onderzoekers en ondernemers in een nieuw actieplan waarin de toekomst van zogeheten Smart Cities centraal staat.



Burgemeester van Veldhoven Jack Mikkers overhandigt als projectvoorzitter vandaag de NL Smart City Strategie aan minister-president Mark Rutte. Doel van de strategie is om het leven in steden aangenamer en duurzamer te maken met alles wat onze technologie te bieden heeft.



Digitale infrastructuur

Rutte kwam zelf in de zomer van 2016 met de vraag aan steden om samen met wetenschappers en het bedrijfsleven tot een gezamenlijke aanpak voor gezonde en vitale steden te komen. Ruim 140 vertegenwoordigers van verschillende disciplines grepen deze uitdaging aan om het Smart City concept in Nederland verder te ontwikkelen.

Volgens de samenstellers van de visie moet de overheid vooral inzetten op de juiste randvoorwaarden. Zo wijzen ze op het feit dat de aanleg van glasvezelnetwerken in Nederland stagneert. Met een gemeenschappelijke investeringsagenda willen ze de digitale infrastructuur in en tussen steden beter benutten. Inmiddels werken Eindhoven en Amsterdam al intensief samen met het Rijk om de digitale infrastructuur in de steden verder uit te rollen.

Ook zou de regering grootschalige demonstratieprojecten en kennisoverdracht moeten stimuleren. Steden en inwoners zouden zo sneller profiteren van innovatieve oplossingen die de leefkwaliteit vergroten.



Economische kansen

In 2050 leeft 70 procent van de wereldbevolking in steden. Dit zorgt voor enorme uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid of klimaatverandering. De ambitie van Smart Cities is om deze kwesties met nieuwe technieken aan te pakken.

Daarnaast biedt de verstedelijking mogelijk nieuwe economische kansen voor Nederland. Vooral technologische oplossingen rondom thema’s als slimme mobiliteit, energietransitie en veiligheid in de openbare ruimte zijn in potentie belangrijke exportproducten voor steden. De breed gedragen NL Smart City Strategie moet er nu voor zorgen dat Nederland niet achterblijft op andere landen die al fors investeren in slimme steden.