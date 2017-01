 Zes recruitmenttrends voor 2017

Recruitment 2017: werk-privé integratie en soft skills - 2017 wordt het jaar van de work-life integratie, HR analytics, de samensmelting van vast en flex en het gevecht om technisch talent met goed ontwikkelde soft skills. Dat blijkt uit de recruitment trends 2017 van Hays.



1. Work-life integration vs. work-life balance

Vergeet de work-life balance. Vanaf nu gaat hem om work-life integration, waarbij flexibiliteit centraal staat. Het gender diversity-debat gaat verder en vaderschapsverlof is in de mode, waardoor ook mannen steeds vaker parttime werken. Daarbij zijn steeds meer sectoren 24 uur per dag, zeven dagen per week actief. Het gevolg is dat werk en leven steeds meer met elkaar geïntegreerd raakt. De werkvloer ligt in het verlengde van de huiskamer, en andersom. Belangrijk onderdeel van de work-life integratie: vitaliteit en geluk. Personeel moet langer mee en werkt steeds harder. Om dat allemaal in goede banen te leiden, wordt gezondheid en happiness bij steeds meer bedrijven een strategisch punt van aandacht. Bedrijven worden daarmee ook aantrekkelijk als werkgever voor gewild talent. Kortom: met meer aandacht voor vitaliteit en geluk slaat u twee vliegen in één klap.



2. Werk wordt persoonlijk

Een trend die in de afgelopen jaren begon, en zich in 2017 sterk doorzet: we kiezen onze werkgever bewuster. We willen een werkgever die qua cultuur, waarden en sfeer past bij ons eigen karakter en onze eigen overtuigingen. Wil een werkgever succesvol zijn en talent aantrekken? Dan moet hij kandidaten emotioneel raken. Status en geld is uit de mode. Jong talent haalt u binnen met een goed verhaal en beleving. Bedrijven en professionals die een emotionele verbinding aangaan, kunnen snel effectief en op een persoonlijke manier samenwerken.



3. Alle generaties komen samen

Van babyboomers tot de nieuwe generatie Z, bij grote bedrijven komen álle leeftijden samen in 2017. Daarbij zal de oudere generatie kennis gaan overgeven op de jonge generatie – een krachtige troef voor de continuïteit van veel bedrijven. De uitdaging daarbij is om alle generaties binnen het bedrijf tevreden te houden. Zowel trainingen als kantoorfaciliteiten moeten aansluiten bij de leeftijds- en ervaringsgroepen. Daarnaast gaan traditionele leiderschap hiërarchieën op de schop. De millennial, tegenwoordig het grootste gedeelte van de beroepsbevolking, wil niet langer een baas die zegt wat hij of zij moet doen. Liever een leider die coacht en ondersteunt – iemand waar unaartoe kunt gaan en waarmee ueen nauwe en informele relatie kunt opbouwen. Daarom vaker gevraagd: flexibele leidinggevenden met een flinke dosis people skills.



4. Robot betreedt recruitmentmarkt

In 2017 wordt solliciteren via mobiele en digitale communicatiemiddelen de norm. Kandidaten willen via enkele muisklikken de informatie vinden die ze zoeken. Lukt dat niet, dan haken ze af. Een online wervingskanaal waar geen aandacht is besteed aan het interactiedesign, is daarmee niet langer effectief. Waar specifieke communicatie rondom vacatures nu vaak tussen twee personen gaat, zal de techniek en de robot in 2017 ook een rol gaan spelen. Bijvoorbeeld om veel gestelde vragen over het bedrijf te beantwoorden of om gerichte content en informatie, gepersonaliseerd te versturen. Cruciaal hierbij is om de balans tussen mens en robot te bewaken. De zoektocht naar en het binden van de juiste kandidaat voor een organisatie wordt steeds meer een samenspel tussen menselijk contact en technologie. Data-gedreven HR en marketing zal een vlucht nemen de komende jaren.



5. Hooggeschoolde professionals met soft skills staan sterk

Zeker in de IT-wereld zal er in 2017 een tekort ontstaan aan hooggeschoolde professionals, de zogenaamde ‘kenniswerkers’. De globalisering op de arbeidsmarkt versterkt deze trend. Bedrijven staan te springen om slimme talenten. Soft skills worden hierbij steeds belangrijker, zo blijkt ook uit het Hays Baan van de Toekomst onderzoek in april 2016. Engineers, data wetenschappers, cybercrime-specialisten, developers en andere technische talenten hebben de banen voor het uitzoeken. Het bijeffect is dat de onderhandelingspositie van deze graag gewilde talenten toeneemt. Salarissen voor deze functies zullen in 2017 daarom verder stijgen. Ook wordt er steeds meer verwacht van de werkomgeving.



6. Vast of flex: het talent staat centraal

Vast en flex komen samen in 2017; het personeelsbestand wordt steeds meer een mix van vaste en flexibele werknemers. De contractvorm wordt minder interessant, het talent staat steeds meer centraal. Bedrijven organiseren recruitment van vast en flex steeds vaker binnen een afdeling; HR-afdelingen krijgen ook de verantwoordelijkheid voor het aannemen van flexibel personeel. Bovendien wordt het voor organisaties, met de flexibilisering van de arbeidsmarkt in het achterhoofd, steeds belangrijker om flexibele krachten op een duurzame manier aan zich te binden en talent op die manier eenmaal binnen, dichtbij te houden.