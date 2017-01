 De bril wordt het belangrijkste modeaccessoire

Fashion Week Berlijn presenteert brillentrends voor 2017/18 - Designers richten zich steeds meer op brillen als focuspunt van hun designs. Een trend die heel duidelijk zichtbaar was tijdens het eerste grote mode-event van het jaar: de Fashion Week Berlijn, die van 17 tot en met 20 januari plaatsvond.



Van een retrotouch tot karakteristiek statement; brillen zijn in 2017 essentieel onderdeel van het modebeeld. Resultaten van een breed uitgevoerd onderzoek van Edel-Optics bevestigen dit. In dit onderzoek lieten toonaangevende designers en mode-experts zich uit over dit thema.

Hun mening? Accessoires worden een steeds belangrijker focuspunt van ontwerpen. Tassen, sieraden, riemen, schoenen en vooral brillen worden niet als optionele 'extra' gezien, maar zijn vaak de highlight van designs.



Brillendesign steeds waardevoller

Dat weet ook de Berlijnse designer Michael Sontag. De 37-jarige ziet brillen als 'een accessoire die geen leeftijds- en typegrenzen kent'.

De Poolse designer Mateusz Puklo kan zich zijn project zonder bril niet eens voorstellen. "Ik gebruik een bril om mijn designs dynamiek en kracht te geven," zegt Puklo. "Brillen kunnen een deel van het ontwerp zijn of een uitgangspunt ervan."



Nooit eerder zoveel diversiteit in vormen van brillen

De toenemende waarde van de bril als accessoire zorgt ervoor dat er een steeds grotere verscheidenheid in modellen ontstaat en door de consument gewenst wordt. Hoofdtrends zijn supergrote, zogenaamde 'oversized brillen'; ronde vormen; retromodellen, zoals cateyes; fijne en minimalistische monturen. Zo ook de zogenaamde 'double frames', die zich kenmerken door een dubbele neusbrug.



Voetbalster als brillendesigner

Een van de meest prominente designers van double frames is wereldkampioen voetbal Jérôme Boateng. De teamgenoot van Arjen Robben bij Bayern München staat bekend als stijlicoon. In 2016 bracht hij zijn eigen collectie, JB, op de markt. "De bril behoort voor mij tot de meest belangrijke accessoires. Hij maakt een outfit af en geeft hem een karakteristieke look," zegt Boateng.

Ook de in het kader van het onderzoek uitgevoerde enquête onder Europese modestudenten bevestigt de trend. 69 procent van de ondervraagden zien de waarde van brillen stijgen of op z'n minst gelijk blijven.