 Big Data: schommelende groei in een prille vacaturemarkt

Big data-specialist steeds vaker gezocht - 2016 was het jaar waarin big data van hype in het nieuwe normaal overging. Nu big data de hype voorbij is rijst de vraag of bedrijven sterke interesse behouden, of dat privacy-controverses en het besef dat big data geen panacee is ervoor zorgen dat het enthousiasme alweer wegebt.



Om hierachter te komen analyseerde Joblift de ontwikkelingen op de Nederlandse vacaturemarkt voor big data-specialisten gedurende de afgelopen drie jaar. Uit de resultaten blijkt dat het vacatureaanbod voor big data-specialisten nog relatief klein is, maar 3,5 keer sneller groeit als het gehele aanbod van ICT-vacatures. Een onderlinge vergelijking van de afgelopen drie jaren toont echter ook sterke schommelingen in de groeipercentages. Het zijn bij lange na niet alleen grote bedrijven die in big data investeren: 52 procent van de vacatures werd geplaatst door kleine of middelgrote bedrijven.



Vacatureaanbod groeit met 6,2 procent, maar groei fluctueert sterk

In de periode tussen januari 2014 en december 2016 werden er in Nederland 5.468 vacatures voor big data-specialisten uitgeschreven. Op een totaalaantal van bijna 600.000 nieuwe ICT-banen is dit slechts 0,9 procent van het aantal ICT-vacatures, maar het aanbod voor big data-posities groeide de afgelopen drie jaar met een maandelijks gemiddelde van 6,2 procent aanzienlijk sneller dan de vacaturemarkt voor alle ICT-beroepen, die met gemiddeld 1,7 procent groeide. Hier moet bij aangetekend worden dat de groei de afgelopen drie jaar sterk fluctueerde: was deze in 2014 nog slechts 1,7 procent, daar explodeerde de groei het jaar daarop meteen gemiddelde van 10,2 procent per maand. Afgelopen jaar liep de groei terug naar gemiddeld 5,8 procent.



Meer dan de helft vacatures in ICT en zakelijke dienstverlening

De sectoren met de grootste vraag naar big data-specialisten zijn de ICT-sector met 39 procent van de vacatures en de zakelijke dienstverlening met 13,5 procent van de vacatures. Ook de retail-sector heeft met 11,2 procent een relatief groot aandeel in het big data vacatureaanbod. Opvallend is dat de gezondheidszorg, ondanks de grote potentie die velen in die toepassing van big data binnen de sector zien, slechts 1,2 procent van het vacatureaanbod voor haar rekening neemt. Hoewel uit een recent rapport van de Kamer van Koophandel en de Jheronimus Academy of Data Science blijkt dat mkb’ers nog niet echt warmlopen voor big data is met 52 procent een verassend hoog percentage van het vacatureaanbod afkomstig van ondernemingen uit het mkb. Met 60 procent ligt het percentage van de gehele ICT-vacaturemarkt hoger, maar het idee dat het enkel de grote bedrijven zijn die in big data investeren wordt hiermee niet bevestigt.



Overheid zet in op big data

ICT-dienstverlener Ordina was de afgelopen drie jaar met 102 vacatures het hardst opzoek naar big data-specialisten. Een gedeelde tweede plaats is er met 63 vacatures voor CGI en KPN. Opvallend is het hoge aantal overheidsvacatures voor big databanen. Gemeentes en de Rijksoverheid schreven samen een totaal van 178 vacatures uit. Het grootste deel van de vacatures is overduidelijk in de Randstad te vinden: maar liefst 76,2 procent werd in Noord- en Zuid-Holland of Utrecht uitgeschreven. Met 10,5 procent staat Noord-Brabant op de vierde plaats. Met 1.385 vacatures is Amsterdam duidelijk big data-koploper, gevolgd door Utrecht (519 vacatures) en Den Haag (377 vacatures). De groei van de afgelopen jaren bevestigt het positieve beeld over de carrièrekansen van big data-specialisten. De sterke fluctuatie kan er echter ook op wijzen dat het enthousiasme na de hype alweer afneemt, of dat de pijlen sterker op de volgende veelbelovende technologieën worden gericht.

Bron: Brisk Magazine