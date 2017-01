 Fondsmanagers delen hun voornemens voor 2017

Verwachting: betere mondiale economie - Vorig jaar zorgde de vrees voor een wereldwijde recessie ervoor dat beleggers over de hele wereld veel minder bereid waren om risico’s te nemen. Ondanks een moeilijk begin kende 2016 echter een positief slot, want beleggers verwachten een verbetering van de mondiale economie.



De verwachting van een beter evenwicht tussen het monetaire en begrotingsbeleid resulteerde in hogere obligatierentes en grondstoffenprijzen. Wat hebben we van 2016 geleerd? De portefeuillemanagers van NN IP blikken terug op het afgelopen jaar en delen hun voornemens voor 2017.



Risicovolle beleggingen

Ewout van Schaick, Head of Multi-Asset Portfolios bij NN Investment Partners and Lead Portfolio Manager van het First Class Multi-Asset fonds:

De markten voor risicovolle beleggingen hebben het optimisme van eind 2016 doorgetrokken naar het begin van 2017, gedreven door betere macrocijfers en het vooruitzicht van begrotingsverruiming. De belangrijkste beleggingstendensen van de afgelopen maanden waren hogere aandelenkoersen, hogere rentes op staatsobligaties, lagere creditspreads, een sterkere Amerikaanse dollar en een rotatie uit aandelen met een lage volatiliteit naar meer cyclische aandelen. Deze trends zetten in na het Britse EU-referendum, werden na de Amerikaanse verkiezingen sterker en zullen waarschijnlijk nog wel even aanhouden.

2017 zal hoe dan ook voor meer opwinding zorgen. Het is de vraag of Trump de hoge begrotingsverwachtingen kan waarmaken, of dat hij zijn retoriek van anti-globalisering zal vertalen naar schadelijke maatregelen. Politieke risico’s zullen van tijd tot tijd de kop opsteken. Dit geldt vooral in Europa, waar de volle politieke agenda op 15 maart van start gaat met verkiezingen in Nederland. Opkomende markten hebben te maken met een hogere dollar en hogere Amerikaanse rentes. Daardoor kunnen ze gevoelig zijn voor uitstroom, wat voor volatiliteit kan zorgen. We blijven onze portefeuilles op een zodanige manier positioneren dat we profiteren van bestaande trends en het sterkere economische klimaat, terwijl we het neerwaartse risico van onverwachte gebeurtenissen proberen te beperken. Vorig jaar zijn we erin geslaagd om aantrekkelijke rendementen te genereren bij een beperkte volatiliteit in de portefeuille. Dat willen we in 2017 graag herhalen.



Volatiliteit

Sebastiaan Reinders, Lead Portfolio Manager, US High Yield bij NN Investment Partners:

Ons voornemen voor het nieuwe jaar: profiteren van beleggingskansen die ontstaan als gevolg van de onvermijdelijke toekomstige volatiliteit door onze portefeuille daar nu al op af te stemmen.

Eind 2016 nam de volatiliteit op de financiële markten steeds verder af en dit bleef zo in de eerste week van 2017. Ook veel andere indicatoren voor de risicobereidheid, zoals de economische groei en inflatie, staan weer op groen. We denken dat 2017 een goed jaar zal zijn voor beleggers in high yield-obligaties, maar we vinden ook dat de huidige waarderingen de risico’s niet compenseren. We verwachten dat onverwachte gebeurtenissen dit jaar kansen zullen bieden. Hoewel deze altijd lastig te voorspellen zijn, zorgen we ervoor dat onze portefeuilles klaar zijn om ervan te profiteren. Het marktsentiment kan snel en om veel redenen veranderen, maar wij vinden vooral Donald Trump en de rente van belang. Als de consensusverwachting van sterke economische groei als gevolg van het beleid van Trump niet uitkomt en de groei niet versnelt, kan high yield als beleggingscategorie achterblijven. Veel is nog onduidelijk en we zijn ervan overtuigd dat de selectie van obligaties erg belangrijk zal zijn.

Valt de groei tegen, dan lijkt high yield duur, maar nemen de verschillen tussen de obligatiekoersen vermoedelijk toe, dan komen er meer kansen voor beleggers die zich richten op de selectie van obligaties. Als de groei sneller aantrekt of als er veel financiering nodig is voor het begrotingsbeleid, dan zullen de rentes waarschijnlijk sneller stijgen. Dit is in het voordeel van high yield, omdat de creditspreads als buffer kunnen dienen en de stijging van de rente kunnen verzachten. We zijn echter voorzichtig ten aanzien van het lagere uitgangspunt voor spreads. We gaan er niet van uit dat de rendementen op high yield net als in 2016 buitengewoon zullen zijn, maar Amerikaanse high yield-obligaties zullen naar verwachting goed presteren en in 2017 rendementen genereren in lijn met de coupon. Managers die zijn gericht op gedegen research en effectenselectie kunnen als geen ander profiteren. Natuurlijk, de bèta-positionering is in 2017 van belang en we spelen hierop in, maar de obligatieselectie zal doorslaggevend zijn.



Nog lagere rentes

Hans van Zwol, Senior Portfolio Manager, Global Fixed Income bij NN Investment Partners:

In de afgelopen 25 jaar is de rente bijna in een rechte lijn gedaald tot aan de spectaculair lage niveaus van 2016. Er is weinig ruimte voor nog lagere rentes. Hoewel we geen sterke rentestijging verwachten, moeten beleggers zich wel realiseren dat de hoge rendementen van de afgelopen decennia niet meer vanzelfsprekend zijn. In 2017 wil ik, samen met mijn collega’s, onze klanten wederom zo veel mogelijk ondersteunen in deze mogelijk lastige omstandigheden voor obligatiebeleggers. Dit doen we door de best mogelijke obligatieportefeuilles samen te stellen, maar ook door middel van een passend advies.



Reflatiethema

Nicolas Simar, Senior Client Portfolio Manager, Equity Value bij NN Investment Partners:

De wereldwijde groei zal waarschijnlijk aan momentum winnen. We verwachten dat het ‘reflatiethema’ dat vorig jaar begon, in 2017 zal aanhouden. Toenemende inflatieverwachtingen en stijgende rentes op langlopende obligaties hebben tot een belangrijke verandering op de aandelenmarkt geleid, die in het voordeel is van de waardestijl. Wij verwachten dat deze rotatie grote kansen biedt voor onze op waarde gerichte dividendstrategie. Als de obligatierentes stijgen, zit in het dividendsegment nog maar weinig muziek in de waarderingen van populaire defensieve aandelen met een lage volatiliteit (zoals vastgoed, gereguleerde nutsbedrijven en dagelijkse consumentengoederen). De steilere rentecurve zou dan juist gunstig zijn voor banken en verzekeraars. De combinatie van dividendrendement en dividendgroei is de enige manier om in het nieuwe ‘reflatieklimaat’ overeind te blijven en onze portefeuilles zijn hier goed voor gepositioneerd.



Converteerbare obligaties

Jasper van Ingen, Senior Portfolio Manager Convertible Bonds bij NN Investment Partners:

De mogelijkheden zijn gunstig voor beleggers in converteerbare obligaties. Dit is geen goocheltruc, maar simpelweg een gevolg van het feit dat de opbrengst van een positieve beweging van een onderliggend aandeel groter is dan het verlies bij een even grote negatieve verandering. Dit noemen we de positieve convexiteit. Dit kan een zeer krachtig instrument zijn voor het genereren van aantrekkelijke voor risico gecorrigeerde rendementen op de lange termijn. Het werkt nog krachtiger in volatiele markten en dat is precies wat we voor 2017 verwachten.

Terugkijkend op 2016 komen een paar belangrijke basisprincipes van beleggen boven: het belang van geografische spreiding, valuta-afdekking en vooral om altijd klaar te zijn voor het onverwachte. Net als in 2016 zijn er in 2017 de nodige zaken die we goed in de gaten moeten houden: de verkiezingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk, het verloop van de Italiaanse bankencrisis, de eerste stappen van de regering-Trump en het rentepad van de Federal Reserve, om er maar een paar te noemen. Mensen denken dikwijls dat ze beter kunnen voorspellen dan ze in werkelijkheid kunnen: laten we die fout dit keer niet maken. Laten we niet de uitkomst van binaire gebeurtenissen proberen te voorspellen, maar ons richten op het identificeren van die bedrijven die cash genereren en kunnen profiteren van de vele gunstige seculaire trends.