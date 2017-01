 Europa gaat autohuurder beter beschermen

Betere bescherming bij autohuur in Europa - De afgelopen jaren klaagden steeds meer consumenten over autoverhuurders bij de Europese Consumenten Centra. De Europese Commissie heeft hierdoor de nationale consumentenautoriteiten verzocht om in gesprek te treden met de grootste autoverhuurbedrijven in Europa.





Gisteren is dit proces voor de Europese consument succesvol afgerond met transparante en betere voorwaarden.



Autoverhuurklachten

Tussen 2010 en 2016 verdubbelden bij de Europese Consumenten Centra de autoverhuurklachten. Dit was aanleiding voor de Europese Commissie om de nationale consumentenautoriteiten te vragen actie te ondernemen. De consumentenautoriteiten en de vijf grootste autoverhuurbedrijven (Avis, Europcar, Enterprise, Hertz en Sixt, goed voor 65 procent van alle verhuur) zijn hierop in gesprek getreden. De uitkomst is dat de vijf verhuurbedrijven hun handelspraktijken, algemene voorwaarden en intern beleid veranderd en verbeterd hebben. Hiervan profiteert de consument.



Meer transparantie

Door inmenging van de Europese Commissie profiteren Europese consumenten bij de vijf grootste autoverhuurders in Europa nu van meer transparante en duidelijkere voorwaarden. Met name is er meer duidelijkheid over het brandstofbeleid, de onvermijdbare kosten, de huurvoorwaarden en de verzekeringen. Consumenten krijgen nu altijd de optie om de auto met een volle tank op te halen en volgetankt terug te brengen. Bij schade is er voor de consument een duidelijke procedure voor controle van de auto en een eerlijke schadeafhandeling. Zo weten consumenten precies wat de schade is, en krijgen zij de kans om de schade te weerspreken voordat een bedrag wordt afgeschreven.



Oogje in het zeil

De Europese Commissie en de nationale consumentenautoriteiten zullen de autoverhuurbranche in het oog houden. De Commissie richt zich hierbij voornamelijk op de handelspraktijken van de andere marktdeelnemers, zoals tussenpersonen en andere autoverhuurbedrijven. Alle ondernemers moeten hetzelfde niveau van transparantie bieden over de prijs en de aangeboden diensten.