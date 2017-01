 Tiende Editie ‘Spreker van het Jaar’ zoekt verbinding met de wereld

'Mensen willen vooral authenticiteit terugzien bij een spreker' - Assemblee Sprekersbureau heeft zondag haar 'Spreker van het Jaar'-Awards uitgereikt. Ter gelegenheid van de tiende editie werden dit jaar drie sprekers gekozen in datzelfde aantal categorieën.



Arash Aazami, Steven Van Belleghem en Karl Raats kwamen als de beste sprekers uit de bus.



Kwaliteit en duurzaamheid

De genomineerden waren niet de minste: onder meer de Europese ex- president Herman Van Rompuy, Generaal b.d. Peter van Uhm, exponentiële technologie expert Yuri van Geest en hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans kwamen in aanmerking voor de award, een bronzen beeldje van de Romein Marcus Tullius Cicero én een fraai certificaat.

"Ook dit jaar werden de winnaars eenvoudigweg geselecteerd op basis van kwaliteit en duurzaamheid en hun band met Assemblee," vertelt CEO Maurice van der Kant. "Toch was het geen makkelijke keuze: het zijn stuk voor stuk sprekers met een missie om de wereld te verbinden en om op een duurzame manier mensen met elkaar te verbinden."



Energie geven en terugkrijgen

De gelukkige winnaars mochten met een luid applaus hun award in ontvangst nemen. Ondernemer en Systeem innovator Arash Aazami moest bij het ontvangst van de prestigieuze 'De Nieuwe Wereld'-award een traantje wegpinken, wat niet anders was bij 'Persoonlijke Effectiviteit'- winnaar creativiteitsexpert Karl Raats. "In dit vak is de 'gunfactor' een belangrijk element," knikt hij "Deze award heb ik niet alleen te danken aan klanten, maar aan eenvoudigweg alle partijen waarmee ik samenwerk."

'Innovatie & Ondernemerschap'-winnaar Marketing Professor Steven Van Belleghem blikt terug op een gevuld jaar met keynotes over de hele wereld. "Vooral bij een Nederlands publiek werkt dat enthousiasme enorm aanstekelijk," glundert hij. "Als je bovendien waardevolle inhoud combineert met enkele anekdotes en een goede spreekstijl, dan straal je vanzelf energie uit. En als je energie geeft aan een zaal, krijg je die gegarandeerd terug. Mensen willen vooral authenticiteit terugzien bij een spreker."