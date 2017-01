 VCP: maak scholing en ontwikkeling volledig aftrekbaar

Blijf uw kennis verbreden en ontwikkelen - De kosten voor ontwikkeling en scholing van werknemers moeten volledig aftrekbaar worden. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) pleit daarom voor een zogeheten duurzaam inzetbaarheidsbudget.



Werknemers zouden deze faciliteit kunnen gebruiken voor scholing, verlof of loopbaanbegeleiding. "Op die manier zijn ze beter in staat om de regie te voeren over hun eigen ontwikkeling," zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Een ‘individuele rugzak’ in plaats van bestaande regelingen gaat Van Holstein veel te ver.



Leven Lang Leren

De VCP doet het pleidooi naar aanleiding van een hoorzitting over het thema Leven Lang Leren, komende maandag. Voor de vakcentrale, waarbij vijftig vakorganisaties zijn aangesloten, is dit een belangrijk thema. "We leven in een dynamische tijd van digitalisering en globalisering. Juist nu moeten werknemers in staat zijn in zichzelf te investeren om hun beroep uit te kunnen oefenen. Op die manier kunnen we de kwaliteit van de Nederlandse beroepsbevolking op peil houden. Nederland kan niet zonder hooggekwalificeerde professionals."



Zeggenschap

De VCP vindt dat werknemers zelf zeggenschap moeten hebben over de vraag hoe ze hun (verdere) carrière vormgeven. Banen die nu nog vanzelfsprekend zijn, zijn dat misschien over een enkele jaren niet meer. ‘Door de kosten voor ontwikkeling en scholing volledig aftrekbaar te maken, krijgen professionals meer tijd, geld en ruimte om in zichzelf te investeren’, zegt Nic van Holstein. ‘De door het kabinet voorgestelde afschaffing van de scholingsaftrek moet dan ook van tafel. De aftrekmogelijkheden moeten juist worden verbreed.’ In Nederland is veel verzet tegen de bezuinigingsmaatregel, zo blijkt ook uit een handtekeningenactie die op dit moment loopt.



Behoud van collectieve stelsel

Een duurzaam inzetbaarheidsbudget zou een aanvulling moeten zijn op al bestaande faciliteiten en de verplichtingen van de werkgever. Het onlangs gelanceerde voorstel van AWVN om de transitievergoeding te vervangen door een individuele rugzak wijst Van Holstein dan ook af. ‘Wij willen niet tornen aan het bestaande (collectieve) stelsel, maar pleiten voor een fiscale stimulans die het werknemers makkelijker maakt hun loopbaan vorm te geven. De overheid moet scholing en ontwikkeling voor loon- en inkomstenbelasting volledig aftrekbaar maken, ook bij de overgang van werk naar werk’, zegt Van Holstein. In het verlengde hiervan pleit de VCP ook voor een leenfaciliteit, zodat een werknemer zonder middelen tegen gunstige voorwaarden in zichzelf kan investeren.



Human Capital

De VCP sluit zich volledig aan bij een eerder aangenomen Kamermotie om bij de Top-Vijf van de zogeheten human-capitallijst te komen. Van Holstein: "Wij pleiten voor een brede Human Capital Agenda, die professionals in staat stelt hun kennis te verbreden en verder te ontwikkelen. Wil Nederland een innoverend kennisland zijn, dan kan dat alleen met hoogwaardig gekwalificeerde professionals. Menselijk kapitaal moeten we daarom behouden en waar het kan vergroten."