 Januari best gewaardeerde vakantiemaand

Januari: behoefte aan licht en zon - Uit ruim 10.000 reviews die geschreven zijn op Reisgraag.nl in 2016 is gebleken dat januari het beste wordt gewaardeerd als vakantiemaand. Vakanties in deze koude en donkere wintermaand kregen een gemiddelde beoordeling van 7,8.





"Het valt te verklaren doordat stedentrips mooier worden door verlichting en gezelligheid in de donkere maand en dat winterzonvakanties extra aantrekkelijk worden door de grote behoefte aan warmte en licht in de maand januari. Bovendien is er op veel bestemmingen geen topdrukte in deze maand," aldus Thomas Lenting, oprichter van Reisgraag.nl.



Beste bestemmingen

De best gewaardeerde bestemmingen voor stedentrips zijn Praag (Tsjechië), Boedapest (Hongarije) en Rome (Italië) en de best gewaardeerde zonbestemmingen zijn Bali (Indonesië), Playa del Carmen (Mexico) en Kololi Beach (Gambia). De maand die het laagst scoorde in 2016 was juni met een gemiddelde beoordeling van 6,7.