 Scoor met typisch Nederlands

Kaas, schaatsen en molens vinden wij typisch Nederlands - Wat vinden Nederlanders typisch Nederlands? Om antwoord te krijgen op deze vraag voerde de website abonnementkeuze.com een onderzoek onder 628 Nederlanders uit. Uit dit onderzoek blijkt dat Nederlanders zichzelf nuchter, gierig en direct vinden.



Daarnaast vinden wij molens en tulpen typisch Nederlanders en is schaatsen de sport waarmee wij ons het meest identificeren.

‘Voel jij je een echte Nederlander?’ Dat was de eerste vraag die de site stelde en deze werd vaak (91 procent) met ‘ja’ beantwoord werd. Het overgrote deel van de participanten geeft dus voor alle vragen al aan dat hij/zij zich een Nederlander voelt! Hoe deze ‘echte Nederlander’eruitziet volgens alle deelnemers lichten de onderzoekers hieronder verder uit.



Typisch Nederlandse eigenschappen en bezienswaardigheden

Nederlanders vinden zichzelf nuchter, gierig en direct. Aan de deelnemers werden verschillende karaktereigenschappen voorgelegd en deze eigenschappen vormen samen een duidelijke top drie. Aan alle toeristen raden Nederlanders aan om een kijkje te nemen bij de Molens, de Keukenhof en de Amsterdamse grachten. Molens werd daarbij door bijna de helft van de deelnemers aangewezen als typisch Nederlandse bezienswaardigheid.



Smakelijk Nederlands eten

Aan de deelnemers van het onderzoek werd ook gevraagd om het eetproduct aan te wijzen wat zij het meest Nederlands vonden. Hieruit kwam een duidelijk nummer een: kaas! In de vroege geschiedenis werd in Nederland al kaas gemaakt en vanaf de Gouden Eeuw stond Nederland bekend als het kaasland. Dat we dat nu als Nederlanders nog steeds zo zien, blijkt dus uit deze nummer een. Na de kaas komt de oer-Hollandse stamppot. Stamppot andijvie, stamppot boerenkool of hutspot, Nederlandser kan het natuurlijk niet. Op een gedeelde derde plek staan stroopwafels en hagelslag.



Schaatsen en voetbal

De echte Nederlandse sport is, hoe kan het ook anders, schaatsen. Maar liefst 67 procent van de deelnemers koos deze sport als typisch Nederlands. Dus als er deze winter nog een Elfstedentocht zou komen, staan er vast genoeg Nederlanders te juichen. Schaatsen wordt opgevolgd door de sport waar wij vaak veel versieringen voor uit de kast halen tijdens kampioenschappen: voetbal.