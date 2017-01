 Digitale kennisachterstand leidt tot angst voor baanverlies

69 procent van de Nederlanders vindt het nodig om nieuwe digitale vaardigheden aan te leren - Zeven op de tien Nederlanders in de leeftijd van achttien tot en met 55 jaar (69 procent) vinden het nodig om nieuwe digitale vaardigheden aan te leren. Toch heeft een kwart (24 procent) moeite om alle technologische ontwikkelingen bij te houden.



Dat blijkt uit onderzoek van Microsoft. Een gevolg van een mogelijke digitale kennisachterstand is, dat ruim een kwart van de werkende Nederlanders (27 procent) bang is zijn baan te verliezen als hij geen nieuwe technologische vaardigheden aanleert. De helft (50 procent) denkt namelijk dat zijn functie er vanwege technologische ontwikkelingen over tien jaar heel anders uitziet.



Nederland ‘digitaal bejaard’ op zijn 54e

Het gros van de Nederlanders (85 procent) vindt technologie onmisbaar om te kunnen blijven meedoen in de maatschappij. Toch heeft bijna een kwart (23 procent) het gevoel niet over up-to-date kennis te beschikken als het gaat om technologie en technologische vaardigheden. Nederlanders voelen zich dan ook al vroeg ‘digitaal bejaard’: gemiddeld denken we dat we vanaf ons 54e de technologische ontwikkelingen niet meer goed kunnen bijhouden. En hoe ouder we worden, hoe meer dit gevoel toeneemt: van de 46- tot 55-jarigen ervaart 36 procent dit, tegenover slechts acht procent van de millennials.



Mannen banger voor robots dan vrouwen

Hoewel vrouwen het moeilijker vinden om technologische ontwikkelingen bij te houden dan mannen (32 procent tegenover zestien procent), heerst de angst voor baanverlies juist meer onder werkende mannen (33 procent) dan onder werkende vrouwen (negentien procent). Ook opvallend is dat 46- tot 55-jarigen hier minder wakker over liggen dan millennials (achttien- tot 25-jarigen), respectievelijk achttien procent tegenover veertig procent. Meer dan een op de tien werkenden (dertien procent) is bang dat zijn baan in de toekomst geautomatiseerd of door robots overgenomen wordt. Mannen zijn hiervoor meer bang dan vrouwen (zestien procent versus acht procent).



Computerproblemen

Meer dan een tiende van de Nederlanders (twaalf procent) weet niet precies waar hij met computerproblemen terechtkan. Zes op de tien Nederlanders denken dat ze meer zouden kunnen halen uit hun computer of laptop, maar dit draagt niet direct bij aan het oplossen van problemen. Sterker nog: bijna een op de vijf (achttien procent) raakt juist meer de weg kwijt door alle verschillende oplossingen voor computerproblemen. Uiteindelijk zijn mannen (68 procent) vaak degenen die computerproblemen thuis oplossen. Ook collega’s worden vaak aan de mouw getrokken – al voelt veertien procent zich hier bezwaard over. Voor Nederlanders reden genoeg om hier meer over te leren.



Andere opvallende resultaten uit het onderzoek

Bijna een op de vijf (achttien procent) Nederlanders kost het moeite om geduld te bewaren als anderen hen vragen computerproblemen op te lossen.

Veertien procent van de werkende Nederlanders zou zich bezwaard voelen als ze collega’s om hulp bij computerproblemen vragen.

Mannen (68 procent) zijn vaak degenen die computerproblemen thuis oplossen.

Van de Nederlandse ouders geeft meer dan een derde (35 procent) aan dat de kind(eren) slimmer of handiger is (zijn) dan zijzelf als het gaat om technologie.

Meer dan de helft van de ondervraagden (55 procent) stelt software-updates weleens uit.

Digitalisering

"De wereld digitaliseert in rap tempo. Daardoor komt iedereen vroeg of laat op het punt waarop zijn digitale kennis verouderd is," zegt Lars van Beek, technologiespecialist bij Microsoft Nederland. "En hoewel het gros van de Nederlanders het belangrijk vindt om digitaal bij te blijven, heeft bijna een kwart niet het gevoel te beschikken over up-to-date kennis als het gaat om technologie."



* Voor dit onderzoek ondervroeg marktonderzoeksbureau Panelwizard in opdracht van Microsoft 1.027 Nederlanders van achttien tot en met 55 jaar.



Download hier de infographic als PDF of als JPEG.