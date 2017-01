 Consumenten zijn zich bewuster van online beveiligingsrisico’s

58 procent van de consumenten vreest slachtoffer te worden van een online datalek - Consumenten wereldwijd leggen de verantwoordelijkheid van de bescherming van hun persoonlijke gegevens vooral bij de organisaties die hun gegevens in handen hebben en niet bij henzelf.



Dat blijkt uit het 2016 Data Breaches and Customer Loyalty rapport van Gemalto. Hierin wordt duidelijk dat Volgens de 9.000 wereldwijd bevraagde consumenten ligt 70 procent van de verantwoordelijkheid voor het beschermen van consumentengegevens bij de bedrijven, de overige 30 procent bij de consumenten zelf. Toch gelooft minder dan een derde (29 procent) van de consumenten dat bedrijven de bescherming van persoonsgegevens serieus nemen. Meer dan 4,8 miljard records zijn sinds 2013 getroffen door een lek, identiteitsdiefstal heeft met 64 procent het grootste aandeel.



Waar consumenten het meeste gevaar zien

Ondanks dat consumenten zich steeds meer bewust zijn van de online gevaren, gelooft slechts een op de tien (elf procent) consumenten dat apps of websites het grootste risico vormen. Hierdoor veranderen zij niets aan hun gedrag:

80 procent gebruikt sociale media, ondanks dat 59 procent gelooft dat deze media een groot risico vormen;

87 procent maakt gebruik van online of mobiel bankieren, terwijl 34 procent denkt dat dit hen kwetsbaar maakt voor cybercriminelen;

Consumenten zijn eerder geneigd om online te winkelen tijdens drukke commerciële periodes – zoals Black Friday en Kerst (een toename van twee procent online versus een afname van twee procent in de winkels) – terwijl 21 procent verwacht dat de dreiging van cybercriminaliteit toeneemt tijdens deze periodes.

Consumenten steeds banger

Consumenten vrezen steeds vaker voor diefstal van hun gegevens; 58 procent denkt dat zij slachtoffer zullen worden van een datalek. Bedrijven moeten zich voorbereiden op het verlies dat zulke incidenten mogelijk veroorzaken. Een datalek is in veel gevallen een reden om te stoppen met online activiteiten. Zo zegt 60 procent te stoppen met online winkelen als er een datalek voorkomt, gevolgd door online bankieren (58 procent) en sociale media (56 procent). Daarbij zegt 66 procent geen zaken te willen doen met een bedrijf dat te maken heeft gehad met een datalek waardoor financiële en gevoelige informatie werd gestolen.



De gevolgen van datalekken voor consumenten

Volgens het onderzoek heeft frauduleus gebruik van financiële informatie 21 procent van de consumenten benadeeld, terwijl anderen slachtoffer werden van frauduleus gebruik van persoonsgegevens (vijftien procent) en identiteitsdiefstal (veertien procent). Meer dan een derde (36 procent) van de consumenten die slachtoffer zijn geworden van een lek, schrijven dit toe aan een frauduleuze website. Het klikken op een kwaadaardige link (34 procent) en phishing (33 procent) zijn de twee andere meest gebruikte methodes waar consumenten slachtoffer van werden. Daarnaast wijdt meer dan een kwart (27 procent) de schuld van een datalek aan een fout bij de data-beveiligingsoplossingen van een bedrijf. Opvallend is dat in de Benelux maar zes procent de schuld bij bedrijven neerlegt, dit is het laagste percentage van alle onderzochte landen.



Gebrek aan veiligheidsmaatregelen beïnvloedt consumentenvertrouwen

Het gebrek aan consumentenvertrouwen kan veroorzaakt zijn door het gebrek aan veiligheidsmaatregelen die bedrijven toepassen. Bij online bankieren zijn wachtwoorden nog steeds de meest voorkomende authenticatiemethodes – gebruikt door 84 procent bij online bankieren en door 82 procent bij mobiel bankieren. Hierna wordt een meer geavanceerde transactiebeveiliging het meest gebruikt bij online en mobiel bankieren (respectievelijk 50 procent en 48 procent). Oplossingen als two-factor authenticatie (43 procent online en 42 procent mobiel) en data encryptie (31 procent online en 27 procent mobiel) volgen op enige afstand.

Vergelijkbare resultaten zijn gevonden in zowel de retail-omgeving als de sociale media. Bij de retail zegt slechts 25 procent van de respondenten two-factor authenticatie te gebruiken voor hun accounts in de apps en op websites. Bij sociale media gebruikt slechts 21 procent two-factor authenticatie voor alle platforms. In de Benelux maakt zelfs maar vijftien procent hier gebruik van op sociale media. Slechts zestien procent van de consumenten gaf aan volledig te snappen wat data-encryptie is en wat het doet.



Bewuste risico's

"Consumenten kiezen er bewust voor om risico’s te nemen als het gaat om hun veiligheid, maar als iets fout gaat, leggen ze de schuld bij bedrijven," zegt Dirk Geeraerts, identity en data protection expert bij Gemalto. "De moderne consument hecht veel waarde aan gemak en verwacht van bedrijven dat zij dit leveren, terwijl bedrijven ook hun data moeten beveiligen. Met de naderende dreiging van consumenten om juridische stappen te nemen tegen bedrijven, is het nodig om consumenten te laten zien welke maatregelen worden genomen om hun gegevens te beschermen. Laat de consument zien dat er geavanceerde protocollen zoals two-factor authenticatie en encryptie-oplossingen worden gebruikt en dat de beveiliging van hun persoonlijke gegevens uiterst serieus genomen wordt."